خفقان القلب وعلامات أخرى تحذر من نقص فيتامين B12

الوكيل الاخباري - يُعرف نقص فيتامين B12 أيضا باسم فقر الدم الناجم عن نقص حمض الفوليك، ويمكن أن تظهر أعراض الحالة على المصابين به ببطء.

اضافة اعلان



وقد يؤدي نقص فيتامين B12 إلى العديد من المشكلات الصحية التي قد تكون خطيرة إذا تركت من دون علاج، ولذلك، سيكون من المفيد أن تكون على دراية بعلامات التحذير من نقص فيتامين B12 حتى تتمكن من تنبيه طبيبك. وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية إن خفقان القلب الملحوظ يمكن أن يكون أحد أعراض هذه الحالة.



وقد تشمل العلامات الأخرى: التعب، والخمول، والشعور بالإغماء، وطنين الأذن، أو فقدان الشهية وفقدان الوزن.



وقد يشعر الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين B12 بالصداع وشحوب الجلد وضيق التنفس.



وهناك مجموعة كاملة من العلامات التحذيرية التي يجب الانتباه لها، بما في ذلك:

-مسحة صفراء شاحبة على البشرة.

-التهاب اللسان واحمراره.

-قرحة الفم.

-التنمل.

-تغييرات في طريقة المشي والتحرك.

-رؤية مشوشة.

-التهيج.

-الكآبة.

-تغييرات في طريقة تفكيرك وشعورك وتصرفك.

-انخفاض في قدراتك العقلية، مثل الذاكرة والفهم والحكم (الخرف).



وتشمل الأعراض الأخرى انخفاض حاسة التذوق وضعف العضلات والإسهال.

ويمكن أن تساعد مناقشة الأعراض وإجراء فحص دم في تحديد النقص.

وتحذر هيئة الخدمات الصحية الوطنية "كلما طالت مدة الحالة دون علاج، زادت فرصة حدوث ضرر دائم".



والسبب الأكثر شيوعا لنقص فيتامين B12 هو حالة تسمى فقر الدم الخبيث.

وتؤدي حالة المناعة الذاتية هذه إلى قيام جهاز المناعة في الجسم بمهاجمة خلايا الجسم السليمة عن طريق الخطأ. وعلى وجه الخصوص، يتم استهداف خلايا المعدة التي تفرز بروتينا خاصا.



وفي الفرد السليم، يتم تكوين بروتين يسمى العامل الداخلي في المعدة.

ثم يرتبط العامل الداخلي بفيتامين B12، الذي تحصل عليه من نظامك الغذائي، ويتم امتصاصه في الأمعاء.



ومن دون عامل جوهري، بغض النظر عما تأكله، فإن الجسم غير قادر على امتصاص فيتامين B12.



ويوجد فيتامين B12 في اللحوم والأسماك ومنتجات الألبان، لذا فإن النباتيين أكثر عرضة للإصابة بهذه الحالة.



وقد تؤدي بعض الأدوية، مثل مثبطات مضخة البروتون (PPIs) إلى تفاقم نقص فيتامين B12.



وذلك لأن مثبطات مضخة البروتون تمنع إنتاج حمض المعدة، وهو أمر ضروري لإطلاق فيتامين B12 من الأطعمة التي يتم تناولها.



سيكون طبيبك على علم بأي أدوية تتناولها والتي قد تزيد من خطر الإصابة بنقص فيتامين B12 وسيراقبها عند الضرورة. واعتمادا على سبب نقص فيتامين B12، يمكن أن يختلف العلاج.



وعلى سبيل المثال، قد يُنصح بحقن فيتامين B12 ويتم إدارته بواسطة أخصائي رعاية صحية.



وسيحدث هذا إذا كان الشخص يعاني من حالة المناعة الذاتية، في حين قد يتم تقديم أقراص فيتامين B12 للنباتيين.



وقد ينصحك الطبيب أيضا بتناول المزيد من مصادر حمض الفوليك، والتي تشمل:

-البروكلي

-نبات الهليون

-البازيلاء

-الحمص

-الأرز البني

شاشة نيوز

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





