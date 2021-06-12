خفقان وحرقة.. احذروا تناول هذه المشروبات على معدة فارغة

الوكيل الإخباري _ بينما يعتاد الكثير من الأشخاص على تناول مشروباتهم المفضلة كالقهوة والشاي أو حتى العصائر الطازجة في الصباح الباكر على معدة فارغة، تؤكد الدراسات أن هذه السلوكيات مضرة بالجسم.

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وقد حذر الأطباء من شرب الشاي والقهوة على معدة فارغة لأنه قد يؤدي لاختلال التوازن الحمضي ويمكن أن يؤدي للجفاف .





بينما قد يؤدي شرب القهوة السوداء على معدة فارغة لإطلاق هرمون التوتر الكورتيزول الذي يؤدي لخفقان القلب والقلق ونوبات الهلع.



وأفادوا بأن عصائر الحمضيات تحتوي على نسبة عالية من فيتامين C الذي يقوّي المناعة ولكن حتى كمية صغيرة من المشروب تسبب تهيج المعدة والحرقة والتجشؤ.



ودعوا الأشخاص الذين يعانون من حموضة عالية بعدم تناولها على الإطلاق؛ فعصير الطماطم على سبيل المثال يزيد من إنتاج حمض المعدة الذي قد يسبب الألم أو عسر الهضم.



وأيضاً حذروا من تناول المشروبات الغازية على معدة فارغة كونها تزيد عمل الكبد والبنكرياس والمعدة وتدمر الأسنان وقد تؤدي للوفاة.

المصدر : الامارات نيوز



