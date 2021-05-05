الأربعاء 05-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

صحة الزرقاء لـ الوكيل : لا إصابات جديدة بالمتحور الهندي في المحافظة

السعودية : قرار وشيك بإلغاء الحج للقادمين من الخارج

مواطنون : الغاء الحظر الشامل لا يكفي

تفاصيل تطعيم معلمي العاصمة عمان غداً الخميس

الصين تسجل 7 حالات إصابة بكورونا جميعها خارجية

القبض على ثلاثة اشخاص من مفتعلي حوادث الدهس

أنقذوا حي الشيخ جراح وسم تضامني يتصدر تويتر

حالات اشتباه جديدة بالمتحور الهندي والاعلان عن قرارات حاسمة منتصف الشهر الحالي

فقدان مبلغ مالي ضخم في عمان

حجاوي لـ الوكيل : تعديل ساعات الحظر الجزئي وارد

الأربعاء، 05-05-2021 12:34 م

خمس عادات سيئة تمنعك من خسارة الوزن

00000


الوكيل الاخباري - تحدثت خبيرة التغذية الروسية إيرينا بيساريفا في مقابلة مع قناة "زفيزدا" التلفزيونية عن العادات السيئة التي تمنع فقدان الوزن.

اضافة اعلان

وفقا لها، أولاً وقبل كل شيء، يجب على المرء أن يتخلى عن نمط قليل الحركة الذي يبطئ عملية التمثيل الغذائي ويساهم في تراكم الدهون.


وقالت: "العادة السيئة الثانية هي تناول الفاكهة في الليل. يجب أن تؤكل الفاكهة في النصف الأول من اليوم حتى الساعة 4 مساءً، حيث أنها على الرغم من احتوائها على سكريات نباتية طبيعية، إلا أنها لا تزال عبارة عن جلوكوز وسكر الفواكه والسكروز، لذلك لا ينصح بتناولها في المساء. يمكن حدوث انتفاخ البطن. وهذا يساهم في زيادة الوزن".


هناك عادة أخرى تتعارض مع فقدان الوزن وهي النوم متأخرًا. كما أوضحت الخبيرة، هذا يرجع إلى حقيقة أنه في هذا الوقت يتعافى الجسم، وتقوى المناعة، وتتوازن الهرمونات. وفقا لها، من الضروري للجسد أن يرتاح، ومن المهم النوم سبع إلى ثماني ساعات على الأقل في اليوم.


العادة السيئة التالية هي تناول الطعام بسرعة كبيرة. وحذرت من أنه "عندما نأكل بسرعة كبيرة، لا يكون لدى الجسم وقت لهضم الطعام الذي أتى إليه، ولا يحدث الشبع. هناك احتمال أن نأكل أكثر بكثير مما نحتاج إليه بالفعل".


كما أن عدم تناول وجبة الإفطار لا يساهم في فقدان الوزن. وأضافت بيساريفا أن بعض الناس يفضلون عدم تناول الطعام في الصباح، لكن من الضروري تناول وجبة خفيفة على الأقل، لأن الإفطار يبدأ في عملية التمثيل الغذائي ويعطي الطاقة.

 

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
Capture

علامات تشير إلى أنك تواجه خطر السكري!

2019_2_26_12_59_7_502

دراسة تكشف خطورة الوجبات السريعة على عظام الأطفال

5f84b4ab6bfe0

آثار جانبية غير متوقعة لزيت فول الصويا!

photodune-15180475-television-addict-on-couch-at-home-watching-tv-mesmerized-s

أضرار السهر لساعات طويلة

8014146-1678695881

خاصة مع الليمون والثوم.. ماذا يحصل للجسم عند تناول البقدونس؟

Romaine-lettuce-photo

10 فوائد مذهلة لتناول الخس يوميا

أخبار متعلقة
5773421-652238487

تعرف على أسباب آلام المفاصل ليلا!

2020_11_29_20_58_7_942

طبيبة تكشف سببا مفاجئا لزيادة الوزن

1-1382827

20 دقيقة نوم تنقذك من السمنة ومرض السكري

5253331-84576402

7 علامات تحذرك من أن نظام 'الريجيم' الخاص بك قد يكون 'قاتلا'!

154-005216-foods-drinks-insomnia-2

الأرق و'اللقمشة' الدائمة والتوتر.. أعراض تدل على النقص في هذه المادة

qodKrNKJKA

بينها الموز والتفاح.. أطعمة احذر تناولها في المساء