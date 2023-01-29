خمس علامات تحذيرية لمتلازمة الرؤية الحاسوبية

الوكيل الإخباري- يتعرض الأشخاص الذين يعملون مع أجهزة الكمبيوتر، والذين يقضون وقتاً طويلاً في النظر إلى هواتفهم المحمولة، والذين يقضون ساعات أمام التلفزيون، لخطر الإصابة بما يعرف بمتلازمة الرؤية الحاسوبية.



وحذرت أخصائية البصريات تينا باتيل من متلازمة الرؤية الحاسوبية، والتي تحدث عندما تقضي وقتاً طويلاً في النظر إلى الشاشات الإلكترونية.



وهناك خمس من العلامات التحذيرية لمتلازمة الرؤية الحاسوبية تشمل: الصداع وجفاف العين وتهيج العين وعدم وضوح الرؤية وازدواج الرؤية. ونظراً لأن الشاشات أصبحت جزءاً من حياتنا اليومية، فقد قدمت باتيل اقتراحاً حول كيفية تخفيف الأعراض المزعجة، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.



وقالت باتيل: "تمارين يوغا العين يمكن أن تعمل على تحسين منطقة العين وتقويتها. وقد تكون يوغا العين أمراً يستحق التفكير إذا كنت تقضي أيامك في التحديق في شاشة الكمبيوتر لفترات طويلة من الوقت وتعاني من متلازمة الرؤية الحاسوبية".



تمارين يوغا العين قبل أن تبدأ تمارين يوغا العين، تأكد من خلع النظارات أو العدسات اللاصقة.

دوران العين

مع تحديق عينيك للأمام مباشرة، قم بتدوير عينيك نحو السقف.حرك عينيك إلى أقصى اليمين.

لف عينيك نحو الأرض.حرك عينيك إلى أقصى اليسار.

أدر عينيك للخلف إلى السقف ثم حرك عينيك للأمام بشكل مستقيم.

كرر مرتين إلى أربع مرات، مع تغيير الاتجاه في كل مرة.



الرمش

ارمش 10 مرات في تتابع سريع.أغمض عينيك وركز على التنفس بهدوء لمدة 30 ثانية.

كرر التمرين ثلاث إلى خمس مرات.

النظرة الجانبية

انظر للأمام بشكل مستقيم وثبت ذراعك اليسرى أمامك، مع توجيه إبهامك لأعلى بشكل مستقيم.حرك إبهامك إلى أقصى اليسار وإلى الخلف أمامك، متتبعاً إبهامك بعينيك وأنت تفعل ذلك.

كرر هذا التمرين على الجانب الآخر باستخدام إبهامك الأيمن.

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تمرين راحة اليد

اجلس في وضع مريح في غرفة مظلمة.افرك راحتي يديك معاً بسرعة حتى تبدأ في الشعور بالحرارة بينهما.

ضع راحتي يديك على عينيك دون الضغط على العينين المغلقتين.ركز على الدفء والظلام، فهذا تمرين جيد يجب دمجه في ممارسة التأمل.



نظرة تقاطع العينين

ارفع إحدى ذراعيك بشكل مستقيم مع توجيه إبهامك لأعلى.اتبع إبهامك بعينيك بينما ترفع الإبهام إلى أنفك.

ركز لبضع لحظات على الإبهام، قبل مد ذراعك مرة أخرى.كرر هذا التمرين خمس مرات، ثم أغمض عينيك واسترح.

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