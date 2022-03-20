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الأحد، 20-03-2022 01:06 م

دراسة: أكياس الشاي تفرز مليارات الجزيئات من البلاستيك الدقيق

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الوكيل الإخباري - أفادت دراسة كندية أن أكياس الشاي، التي نخلطها بالماء الساخن لاستخلاص الشاي، قد تحتوي على مليارات الجزيئات البلاستيكية الضارة.

باحثون من جامعة "مكغيل" الكندية قاموا بتحليل المياه التي تستخلص بعد خلط كيس الشاي بها فوجدوا أن كيسا واحدا يمكنه أن يفرز حوالي 11 مليار من جزيئات البلاستيك.

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القائمون على الدراسة قالوا إن هذه الكمية "أعلى بكثير من كمية البلاستيك التي يمكن أن توجد في الأطعمة والمشروبات الأخرى".


وتحتوي جزيئات البلاستيك على مواد كيمائية ضارة لصحة الإنسان، إذ تستطيع أن تؤثر على الهرمونات وتتسبب في أمراض خطيرة.


وتصنع أكياس الشاي غالبا من الألياف الطبيعية، إلا أن بعض الشركات تصنعها من البلاستيك، وهي التي قد تكون الأكثر احتواء على جزيئات البلاستيك الضارة.


وبحسب موقع مترو، الذي نشر الدراسة لأول مرة، فإن أكياس الشاي اليومية ليست مصدر قلق حقًا لأن المشكلة تكمن في أكياس الشاي الفاخرة التي تأتي على شكل مثلثات.


الموقع أكد في السياق أن "أكياس شاي الفطور الإنجليزي اليومية مصنوعة على الأرجح من الورق، لذلك لا تشكل مشكلة كبيرة. لكن الحذر من الأكياس التي على شكل مثلثات، والمصنوعة عادة من مواد بلاستيكية".

 

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