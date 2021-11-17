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الأربعاء، 17-11-2021 03:50 م

دراسة أميركية تكشف عن نظام غذائي مثالي لحرق دهون البطن

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الوكيل الإخباري - كشفت دراسة أميركية جديدة عن نظام سريع لحرق دهون البطن بنِسب أعلى من مجرد خفض السعرات الحرارية، مع الحفاظ على عضلات الجسم مشدودة.

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ونشر موقع "إنسايدر الأميركي" الدراسة التي كشفت عن أن تناول البروتين يومياً واتباع نظام الصيام المتقطّع لمدة يوم أو يومين في الأسبوع، يساهمان في فقدان المزيد من الدهون مقارنةً بالنظام الغذائي الذي يعتمد على خفض السعرات الحرارية فقط.

بدوره، أكد أستاذ الصحة في سكيدمور كوليدج، البروفيسور بول أرسيرو، أن نظام الصيام المتقطّع يعمل على خفض الوزن بشكل سريع وملحوظ. ولفت إلى أن هناك طرقاً عدة لأداء الصوم المتقطع، لكنها تعتمد كلها على اختيار أوقات منتظمة لتناول الطعام والصوم. فعلى سبيل المثال، قد تحاول تناول الطعام مدة 8 ساعات فقط كل يوم والصوم بقية الوقت، أو قد تختار تناول وجبة واحدة فقط في اليوم.

ويعمل الصوم المتقطّع من طريق إطالة المدة بعد حرق السعرات الحرارية المستهلَكة خلال الوجبة الأخيرة واستنفادها، ليشرع بعد ذلك في حرق الدهون، وبهذه الطريقة قد يساعد على تخفيض الوزن والتخلص من دهون البطن "الكرش"، وذلك بشرط ألا تتناول كمية كبيرة من الطعام في وقت الأكل.

المصدر - لها 

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