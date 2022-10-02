دراسة..ارتفاع ضغط الدم يسرع تآكل الذاكرة

الوكيل الإخباري - توصلت دراسة جديدة إلى أن الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم يواجهون تآكلاً أسرع في قدرتهم على التفكير واتخاذ القرارات وتذكر المعلومات مقارنة بمن لديهم مستويات ضغط دم طبيعية.



وتتبع الباحثون ارتباط ارتفاع ضغط الدم بتدهور وظائف المخ على مدى سنوات، في بيانات من 6 دراسات كبيرة قاموا بجمعها وتحليلها. ورصدوا زيادة نسبتها 50% في الانخفاض المعرفي المرتبط بضغط الدم.



وأجريت الدراسة في جامعة ميتشغان، ونُشرت على موقع "ساينس دايلي"، وقالت إن ارتفاع ضغط الدم يسبب تدهوراً إدراكياً أسرع، وإن تناول أدوية الضغط المرتفع يبطئ وتيرة هذا الانخفاض.



وشملت الدراسات الـ 6 بيانات أكثر من 25 ألف شخص، وبلغ متوسط سنوات المتابعة 8 سنوات.

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