الأحد 21-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

بيان صادر عن مستشفى الملك المؤسس

%18.89 نسبة فحوصات كورونا الايجابية الاحد

تلقي أكثر من 209 آلاف شخص الجرعة الأولى من لقاح كورونا في الأردن

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

الملك ينعم على ذوي شهداء معركة الكرامة ومصابيها بميدالية مئوية الدولة الأولى

وزير التربية يوجه كلمة للأسرة التربوية والجامعية

توضيح حول ايجاز كورونا الحكومي اليوم

إسناد 5 تهم بحق ناشر التسجيل الصوتي المتعلق بمستشفى البشير

ثلاثة أيام حاسمة بالاردن

122.8 مليون إصابة بفيروس كورونا حول العالم

الأحد، 21-03-2021 02:46 م

دراسة: استخدام الورقة والقلم يساعد على تحفيز الذاكرة

9-ways-improve-memory-save-speed


الوكيل الاخباري - كشفت دراسة حديثة، أمس السبت، أن استخدام الورقة والقلم يساعد على تحفيز الذاكرة أكثر من الكتابة على الكمبيوتر والهواتف الذكية أو أي وسيلة حديثة.

اضافة اعلان

وأفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أمس السبت، بأن دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة طوكيو، أكدت أن تدوين الملاحظات على الورق التقليدي يساعد دماغ الإنسان على تذكر المعلومات بشكل أفضل من الكتابة على "اللاب توب" أو الهاتف الذكي.

 

وأوضحت الصحيفة أن الدراسة قام بها حوالي 48 طالبا من جامعة طوكيو اليابانية، وقارنت بين تدوين جداول مواعيد شخصية باستخدام الورقة والقلم أو الأجهزة اللوحية والهاتف الذكي، وخلصت إلى أنه سيكون من الأفضل للذي يحاول تذكر المعلومات، بشكل دائم، أن يكتبها على الورق.


وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن أولئك الذين اعتادوا على كتابة المعلومات في دفتر ملاحظات تقليدي ورقي، كانوا أسرع في تسجيل جميع التفاصيل من أولئك الذين استخدموا جهازا إلكترونيا، كما أنهم كانوا أكثر قدرة على تذكر المعلومات لاحقا، خاصة وأن الدماغ تتذكر الحركة واللمس واللغة. 


وبحسب فريق البحث الياباني، تتضمن الكتابة على الورق معلومات مكانية وحركية فريدة ومعقدة، تمد الدماغ بمزيد من المعلومات لتنشيط الذاكرة.

 

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1045080288_0_0_3068_2039_3068x2039_80_0_0_d2453138d1bf90284ec679251c8acf97

كيف تعيد تأهيل عمل رئتيك وما تمارين التنفس المناسبة لذلك؟

52018813516141321524

تحذير من خطر الموت بسبب قلة النوم!

اسباب-الصداع-المستمر

أسباب الصداع المستمر

سرطان-الدماغ-2

الأعراض الرئيسية لسرطان الدماغ

2019_4_15_16_19_28_177

تعرف على نوع الخضار الذي يحرق الدهون في جسمك ويقي من الأمراض

5eef16cd2efa4

لخسارة الوزن.. تناول طعامك بهذه الطريقة من الآن فصاعداً