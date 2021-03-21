دراسة: استخدام الورقة والقلم يساعد على تحفيز الذاكرة

الوكيل الاخباري - كشفت دراسة حديثة، أمس السبت، أن استخدام الورقة والقلم يساعد على تحفيز الذاكرة أكثر من الكتابة على الكمبيوتر والهواتف الذكية أو أي وسيلة حديثة.

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وأفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أمس السبت، بأن دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة طوكيو، أكدت أن تدوين الملاحظات على الورق التقليدي يساعد دماغ الإنسان على تذكر المعلومات بشكل أفضل من الكتابة على "اللاب توب" أو الهاتف الذكي.

وأوضحت الصحيفة أن الدراسة قام بها حوالي 48 طالبا من جامعة طوكيو اليابانية، وقارنت بين تدوين جداول مواعيد شخصية باستخدام الورقة والقلم أو الأجهزة اللوحية والهاتف الذكي، وخلصت إلى أنه سيكون من الأفضل للذي يحاول تذكر المعلومات، بشكل دائم، أن يكتبها على الورق.



وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن أولئك الذين اعتادوا على كتابة المعلومات في دفتر ملاحظات تقليدي ورقي، كانوا أسرع في تسجيل جميع التفاصيل من أولئك الذين استخدموا جهازا إلكترونيا، كما أنهم كانوا أكثر قدرة على تذكر المعلومات لاحقا، خاصة وأن الدماغ تتذكر الحركة واللمس واللغة.



وبحسب فريق البحث الياباني، تتضمن الكتابة على الورق معلومات مكانية وحركية فريدة ومعقدة، تمد الدماغ بمزيد من المعلومات لتنشيط الذاكرة.

سبوتنيك

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