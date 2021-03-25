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الوكيل الاخباري
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الخميس، 25-03-2021 12:16 م

دراسة: اكتشاف علاقة بين لون الشعر والصلع

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الوكيل الاخباري - يرى علماء أن الأشخاص ذوي الشعر الأسود والبني الداكن أكثر عرضة للإصابة بالثعلبة البقعية، التي تؤدي إلى تساقط جزئي للشعر. توصل إلى هذا الاستنتاج موظفو جامعة وست فرجينيا بعد إجراء دراسة، نُشرت نتائجها في مجلة JAMA Dermatology.

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اعتمد العلماء على بيانات من 500 ألف شخص من البنك الحيوي البريطاني. كان متوسط عمر المفحوصين 47 سنة.


اتضح أن احتمال إصابة الأشخاص ذوي الشعر الأسود والبني الداكن بالثعلبة كبير جدا، أما الأشخاص ذوي الشعر البني والأحمر يصابون أقل بهذا المرض. وأكد العلماء أن احتمال إصابة الأشخاص ذوي الشعر الفاتح بالثعلبة البقعية ضئيلة.


داء الثعلبة هو تساقط الشعر في مكان محدد ناتج عن تلف خلايا نظام جذر الشعر بسبب عوامل الدفاع المناعي. ونادرا ما يؤدي تطور المرض إلى الصلع الكامل.

 

سبوتنيك

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