السبت 21-01-2023
الوكيل الاخباري

انقلاب على حالة الطقس وعودة الامطار للاردن بهذا الموعد

وزير الإدارة المحلية ينعى المهندس حسين بني هاني

توضيح من مديرية الامن العام بشأن مخالفات السير

التخليص على أكثر من 61 ألف مركبة في الأردن في 2022

الحكومة: الرؤية الاقتصادية تستهدف أن يصبح الأردن مركزاً صناعياً إقليمياً

وفاة طفل من الجنسية السورية غرقاً داخل مسبح في المفرق

الضمان الإجتماعي: تقديم طلبات سلف المتقاعدين مع بداية شباط المقبل

وزير أسبق: التصنيفات العالمية للجامعات لعبة تجارية لا أكثر

تفاصيل مثيرة حول الاستيلاء على مسكوكات أثرية وذهبية وبيعها خارج الأردن

انخفاض معدل المواليد وتحذير من تأثيره على العالم

السبت، 21-01-2023 04:22 م

دراسة : الافراط في تناول الأكلات السريعة قد يزيد خطر الاصابة بالكبد الدهني

11111


الوكيل الإخباري-وجدت دراسة حديثة أن استهلاك 20% أو أكثر من السعرات الحرارية اليومية من وجبات سريعة يزيد خطر الإصابة بمرض الكبد " التنكس الدهني" .

ووفق موقع "مديكال نيوز توداي"، تضم هذه الفئة من الأمراض مجموعة واسعة من أمراض الكبد التي لها علاقة بتراكم الدهون في الكبد وتلفه، وقد تؤدي مضاعفاتها إلى سرطان الكبد في مرحلة متأخرة.

وفي هذه الدراسة فحص باحثون من جامعة ساوث كاليفورنيا تأثير استهلاك الوجبات السريعة بين بالغين في الولايات المتحدة وعلاقته بتراكم الدهون في الكبد.

وحلل فريق البحث تحت إشراف الدكتورة آني كارداشيان البيانات الطبية والغذائية لـ 4 آلاف شخص، وتبين أن تناول خُمس السعرات الحرارية اليومية أو أكثر من وجبات سريعة يزيد خطر الكبد الدهني.

وقالت كارداشيان "قد يؤدي الكبد الدهني إلى تليف الكبد ومضاعفاته، بما في ذلك فشل الكبد وسرطان الكبد. وهذه الآثار السلبية شديدة بشكل خاص لدى المصابين بالفعل بالسكري والسمنة".

اضافة اعلان

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2023_1_10_18_31_15_170

هل الإفراط في السكريات يسبب السرطان؟

1026537867_0_160_3077_1890_2072x0_60_0_0_d2b7459565b589347170706060d57e88

دراسة تكشف عن نبتة مضادة للأورام الخبيثة

467879 (1)

طبيبة تكشف عن حيلة تساعد على النوم في دقائق

6E9C9C81-E865-43DB-AE97-1C4108289C56

4 عادات خاطئة بعد زيارة طبيب الأسنان

nearsighted-vs-farsighted-hero

نصائح صحية لمرتدي النظارات الطبية

91976

6 فوائد لتناول التفاح

أخبار متعلقة
2023_1_10_18_32_14_213

3 طرق لحرق السعرات الحرارية الناتجة عن تناول السكر

2023181643024903

الشعور بالبرد يساعدك على إنقاص الوزن

OIP (1)

كيف نتغذى لإنقاص الوزن ؟