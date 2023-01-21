دراسة : الافراط في تناول الأكلات السريعة قد يزيد خطر الاصابة بالكبد الدهني

الوكيل الإخباري-وجدت دراسة حديثة أن استهلاك 20% أو أكثر من السعرات الحرارية اليومية من وجبات سريعة يزيد خطر الإصابة بمرض الكبد " التنكس الدهني" .



ووفق موقع "مديكال نيوز توداي"، تضم هذه الفئة من الأمراض مجموعة واسعة من أمراض الكبد التي لها علاقة بتراكم الدهون في الكبد وتلفه، وقد تؤدي مضاعفاتها إلى سرطان الكبد في مرحلة متأخرة.



وفي هذه الدراسة فحص باحثون من جامعة ساوث كاليفورنيا تأثير استهلاك الوجبات السريعة بين بالغين في الولايات المتحدة وعلاقته بتراكم الدهون في الكبد.



وحلل فريق البحث تحت إشراف الدكتورة آني كارداشيان البيانات الطبية والغذائية لـ 4 آلاف شخص، وتبين أن تناول خُمس السعرات الحرارية اليومية أو أكثر من وجبات سريعة يزيد خطر الكبد الدهني.



وقالت كارداشيان "قد يؤدي الكبد الدهني إلى تليف الكبد ومضاعفاته، بما في ذلك فشل الكبد وسرطان الكبد. وهذه الآثار السلبية شديدة بشكل خاص لدى المصابين بالفعل بالسكري والسمنة".

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