الخميس 09-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الصناعة والتجارة للمواطنين: بلغوا عن المغالين في الأسعار

خبير مالي للمقترضين من البنوك: رفع أسعار الفائدة في الأردن بات مؤكداً وقد يكون منفرداً

حملة مشددة على المنشآت الغذائية والدوائية في المملكة

العملة الروسية تواصل صعودها

3 إصابات برصاص الاحتلال في جنين

مذكرة تفاهم اردنية مصرية في مجال النفط والغاز

التنمية تخاطب المؤسسات الحكومية بضرورة إنشاء حضانات

قطريون يفضلون الأردن كوجهة سياحية لقضاء إجازاتهم السنوية

تراجع أسعار النفط عالميا إلى أعلى مستوى في 13 أسبوعاً

الأردن يؤكد دعمه للبنان في مواجهة التحديات وتعزيز استقراره

الخميس، 09-06-2022 01:30 م

دراسة: التدخين يضاعف خطر قصور القلب

2018_5_16_15_24_48_885


الوكيل الإخباري - وجدت دراسة جديدة أجراها باحثون في كلية جونز هوبكنز بلومبرج للصحة العامة أن مدخني التبغ أصيبوا بقصور في القلب بمعدل بلغ ضعف من لم يدخنوا مطلقاً. وحدث هذا المعدل المرتفع في نوعين فرعيين رئيسيين من قصور القلب.

اضافة اعلان


ويُعتقد أن هذه الدراسة من أولى الدراسات التي قيّمت ارتباط التدخين بهذين النوعين من قصور القلب: انخفاض الكسر القذفي، وكسر القذف المحفوظ.
وبحسب موقع "الكلية الأمريكية لأمراض القلب"، تمتاز هذه الدراسة بأنها طويلة الأمد، واستخدم فريق البحث فيها بيانات 9500 شخصاً في 4 تجمّعات سكانية مختلفة بالولايات المتحدة.


ووجدت الدراسة أن المشاركين الذين توقفوا عن التدخين احتفظوا بخطر متزايد بشكل ملحوظ من أي نوع من قصور القلب لعقود بعد توقفهم عن التدخين.


ويُعرف قصور القلب بأنه الحالة التي يفقد فيها القلب قدرته على ضخ ما يكفي من الدم لتلبية احتياجات الجسم. وتشمل عوامل الخطر لقصور القلب: السُّمنة، وارتفاع ضغط الدم، والسكري، ومرض الشريان التاجي، والتقدم في العمر، إلى جانب التدخين.


وحثّت نتائج الدراسة على الوقاية من عوامل الخطر المرتبطة بقصور القلب، خاصة أن علاج النوع المسمّى الكسر القذفي محدود للغاية، وهو النوع الذي يرتبط بمرض الشريان التاجي.

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
47-164036-foods-cause-migraines-2

انواع من الاطعمة تسبب الصداع

5f8467484c59b72fcc68d86b

علامات تنذرك بوجود ورم دماغي

يانسون

أهم فوائد اليانسون الصحية ومحاذير استخدامه

2021_9_24_18_25_47_286

نصائح مهمة تساعد على التخلص من الشخير

download

فوائد صحية منوعة للتوت البري المجفف

resized_حليب اللوز يساعد على النوم الجيد (1)

فوائد حليب الوز للتخلص من الأرق

أخبار متعلقة
التدخين-(أرشيفية)

أفضل طريقة للإقلاع عن التدخين

ماذا_يحدث_عند_ترك_التدخين

فوائد الإقلاع عن التدخين الصحية

passport_58fc7673-f67a-4990-acb9-31513597dace

تعرف على أضرار الأرجيلة على صحتك

112462

اجراءات هامة لحماية صحتك في اليوم العالمي من أجل تنمية صحة المرأة

dry

بشرة جافة - الأسباب وطرق العلاج

image_750x500_60717636600d2

أبرز الأطعمة التي تخفف من آثار التلوث والتدخين على الصحة