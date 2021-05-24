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الإثنين، 24-05-2021 03:40 م

دراسة: التعرض المستمر لأشعة الشمس يسبب الإدمان

ما_هو_التان_للبشرة


الوكيل الاخباري - كشفت دراسة أمريكية حديثة عن التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة وبصفة مستمرة يسبب إدمانها.

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اكتشف باحثون من مستشفى ماساتشوستس العام وكلية طب هارفارد في بوسطن أن التعرض للأشعة فوق البنفسجية الموجودة في أشعة الشمس تجعل جسم الإنسان يُفرز مادة الاندورفين، أو ما يعرف بهرمون السعادة، الذي يعمل عمل المخدرات مثل المورفين والهيروين، بحسب موقع "medicalnewstoday".

 

واستنتج الباحثون من تلك النتائج أن التعرض لأشعة الشمس باستمرار يُسبب إدمان هذا السلوك، وتوصلوا إلى تلك النتائج بعد أن أجرى الفريق دراسة على فئران حليقة الشعر، وعرضوها للأشعة فوق البنفسجية لمدة 5 أيام في الأسبوع على مدار 6 أسابيع بكمية مماثلة لتلك التي يتعرض لها ذوي البشرة البيضاء على الشواطئ عند رغبتهم في الحصول على لون غامق لبشرتهم.

تبين للباحثين بعد أسبوع من إجراء التجربة، ارتفاع مستويات الإندورفين في دم الفئران، ما يعني أن التعرض للأشعة فوق البنفسجية يتسبب بإدمانها والاعتماد الجسدي عليها.


يشار إلى أن الكثيرين يحرصون على التعرض لأوقات طويلة لأشعة الشمس، على الرغم من التحذيرات الكثيرة التي تربط بين التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة متكررة وسرطان الجلد، وما زال الناس يصرون على ارتياد الشواطئ والمسابح والاستمتاع تحت أشعة الشمس لوقت طويل.


سبوتنيك

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