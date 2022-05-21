السبت 21-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الحزن يخيم على الجامعة الهاشمية بعد وفاة الطالبة زين

العراق: تسجيل أول وفاة بالحمى النزفية وثلاث اصابات ببغداد

اجراءات حكومية عاجلة لمتابعة مرض جدري القرود

برنامج بشاير جرش يبدأ استقبال طلبات المشاركة

الصحة العالمية: ظهور جدري القرود في 11 دولة- أسماء

هيئة الطاقة: الأردن ينتج 621 ميغاواط كهرباء من الرياح سنوياً

الضريبة تدعو المواطنين لتقديم الإقرارات لتجنب تزايد الغرامات

الأردن يعتمد الـ PCR للكشف عن جدري القرود

السيسي يتحدث عن تكلفة أحد أهم المشروعات في مصر

الوطني لمكافحة الأوبئة يعقد اجتماعا لبحث تطورات جدري القرود

السبت، 21-05-2022 03:55 م

دراسة.. التغير المناخي يقلل ساعات نوم الإنسان

climate-change-affects-sleep-2


الوكيل الإخباري - قالت دراسة جديدة إن زيادة درجات الحرارة بمعدل أكثر من 30 درجة مئوية يؤدي إلى تآكل 14 دقيقة من نوم الإنسان في المتوسط، وإن تأثير التغيرات المناخية يمتد إلى الأنشطة اليومية الأساسية بما في ذلك مجموعة من النتائج السلوكية والنفسية والفسيولوجية.

اضافة اعلان

 

وأجرى الدراسة باحثون من جامعة كوبنهاغن، واستخدموا بيانات الأساور الصحية التي ارتداها 47 ألف شخص من 68 دولة.

وحذّرت الدراسة التي نشرتها مجلة "وان إيرث"، من أنه بحلول عام 2099 قد تؤدي درجات الحرارة إلى تآكل 50 إلى 58 ساعة من النوم للشخص الواحد سنوياً.

ووجد فريق البحث أن تأثير درجة الحرارة المرتفعة على قلة النوم أكبر بكثير بالنسبة للمقيمين من البلدان ذات الدخل المنخفض وكذلك لدى كبار السن والإناث.

وفسّر كيلتون مينور الباحث الرئيسي في الدراسة تأثير ارتفاع الحرارة على النوم من خلال الآلية التي يقوم بها الجسم استعداداً للنعاس، حيث "يطرد الحرارة من الداخل إلى البيئة المحيطة عن طريق توسيع الأوعية الدموية وزيادة تدفق الدم إلى اليدين والقدمين. ولكي يحدث ذلك، يجب أن تكون البيئة المحيطة أكثر برودة مما نحن عليه".

ورصد البحث أنه بالنسبة للنوم يستطيع الجسم البشري التكيف بشكل أفضل مع البرودة مقارنة بالحرارة المرتفعة. ولم تتضمن البيانات التي اعتمدت عليها الدراسة تأثير مكيفات الهواء، لكن نبّهت نتائج البحث إلى تأثر ساعات النوم في البلدان ذات الطقس الحار والدخل المنخفض.

 

24 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
5ca4549a8858b

علامات لاكتشاف إصابة طفلك بالتوحد

6288c23096eec

خبير ينصح بضرورة تعظيم امتصاص الجسم لفيتامين C

202002290215211521

5 عادات خاطئة تنقل لك الأمراض والفيروسات.. تعرف اليها

معلومات-عن-تفشي-مرض-جدري-القرود-الذي-ظهر-في-بريطانية

هكذا يمكن تجنب الإصابة بجدري القرود

tea oil

فوائد زيت شجرة الشاي للبشرة والشعر

1580639949_249_20605_

اهم النصائح للوقاية من تقرحات الفم

أخبار متعلقة
رئيسية نصائح ضرورية لإفطار وسحور مريضات الضغط المنخفض في الطقس الحار

نصائح لإفطار وسحور مريضات الضغط المنخفض في الطقس الحار