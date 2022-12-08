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الخميس، 08-12-2022 03:49 م

دراسة : الدماغ يستيقظ 100 مرة في النومة الواحدة

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الوكيل الإخباري-أظهرت دراسة جديدة، أن الدماغ يستيقظ أكثر من 100 مرة في الليلة، وهو ما يعد جزءاً من أنماط النوم الطبيعية وله آثار كبيرة على الذاكرة.

وجرى التوصل إلى ذلك الاستنتاج بعد إجراء تجربة على مجموعة من الفئران، ويعتقد العلماء أن هذه الآلية موجودة عند جميع الثديات، بما في ذلك الإنسان.

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وتفند الدراسة المفهوم الخاطئ الشائع بأن الراحة الجيدة هي التي لا تتخللها انقطاعات في النوم، حيثُ يؤكد العلماء أنه حتى لو استيقظ الدماغ أكثر من 100 مرة في الليلة فهذه علامة على النوم المريح، وأن تلك اليقظة قصيرة جداً لدرجة أنها تمر دون أن يلاحظها النائم.

وكشفت الدراسة، التي أجراها فريق من الباحثين بقيادة الدكتور مايكين نديرجارد، والدكتورة سيليا كجايربي، والدكتورة مي أندرسن، من جامعة كوبنهاغن، أنه كلما زاد الاستيقاظ أثناء النوم تمّ تحفيز الذاكرة، وفقاً لما ذكره موقع «nospensees».

 

عكاظ

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