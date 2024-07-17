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الأربعاء، 17-07-2024 01:40 م

دراسة: العلاج الهرموني لسرطان الثدي يحمي من الخرف

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الوكيل الإخباري- رصدت دراسة جديدة ارتباطاً بين العلاج الهرموني البديل المستخدم في علاج سرطان الثدي، وبين انخفاض خطر الإصابة بالخرف والزهايمر في وقت لاحق من الحياة بنسبة 7%.

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وأجريت الدراسة في جامعة بيتسبرغ، ولاحظ الباحثون أن هذا التأثير الوقائي للعلاج الهرموني ينخفض مع التقدم في العمر.


ووفقاً لموقع "مديكال إكسبريس"، يعاني حوالي ثلثي مريضات سرطان الثدي من أورام إيجابية لمستقبلات الهرمونات، ما يعني أنها تنمو استجابةً للإستروجين أو البروجسترون.


وبالنسبة لهؤلاء المريضات، يمكن أن يعيق العلاج الهرموني "إتش إم تي" (HMT) نمو الورم عن طريق منع الهرمونات من الارتباط بهذه المستقبلات.
ويرتبط هذا العلاج الهرموني أيضاً بزيادة معدلات البقاء على قيد الحياة، كما أوضحت أبحاث سابقة.


وفي الدراسة الحديثة، استخدم الباحثون بيانات أكثر من 18 ألف مصابة ومصاب بسرطان الثدي، تلقى منهم 66% علاجاً هرمونياً.


ووجد الباحثون أن التأثير الوقائي للعلاج الهرموني كان أكثر وضوحاً لدى من تراوحت أعمارهن بين 65 و69 عاماً، وأنه يقل مع التقدم في العمر، وينخفض بعد الـ 80.

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