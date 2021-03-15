دراسة.. المتفائلون يعيشون لمدة أطول من المتشائمين

الوكيل الاخباري - أشارت دراسة حديثة أُجريت في الأكاديمية الوطنية للعلوم في فرنسا إلى أن الأشخاص المتفائلين يمكن أن يعيشوا لمدة أطول من أولئك المتشائمين.

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وفي هذا السياق وجد الباحثون أن النساء اللواتي ينظرن إلى الحياة نظرة إيجابية يعشن أكثر من أولئك اللواتي لا يفعلن هذا بنسبة تصل إلى 14.9 %. وتبين لهم أيضاً أن سنوات عمر الرجال المتفائلين قد تزيد عنها لدى أولئك المتشائمين بنسبة 10.9%. ولهذا رأوا أن الأشخاص الذين يبدون التفاؤل في الحياة قد يطول عمرهم إلى 85 عاماً في حال لم يعانوا من أي أمراض أو يتعرضوا لأي حوادث.



وأعاد الخبراء السبب في ذلك إلى أن التفاؤل يساعد على اتباع عادات حياتية جيدة، وعلى الابتعاد عن تلك السيئة، وعلى تحديد بعض الأهداف والسعي إلى تحقيقها. كما أنه يساهم في حل الكثير من المشاكل.



وفي هذا الصدد، تقول أستاذة علم النفس في معهد الطب الجامعي في بوسطن ليوينا لي بحسب ما نقل عنها موقع Sympa-Sympa الفرنسي: "يميل الأشخاص المتفائلون إلى تحديد أهدافهم وإظهار الثقة بأنفسهم والتي تساعدهم على بلوغها. كما أنهم يصبحون أكثر فاعليةً من غيرهم ويتمكنون من التحكّم بشعورهم بالتوتر".

لها

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