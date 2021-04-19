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الإثنين، 19-04-2021 09:35 ص

دراسة.. النسيان الدائم قد يدل على مستوى عالٍ من الذكاء

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الوكيل الاخباري - هل تنسون الكثير من الأمور؟ يبدو أن هذا ليس إشارة سيئة بل قد يعني التمتع بالذكاء. وهو ما أشارت إليه نتائج دراسة أُجريت في وقت سابق في جامعة تورنتو. وفي هذا السياق، توصل الأستاذان الجامعيان ريتشارد وبول فرانكليند إلى أن هذا دليل صحي على التمتع بالذكاء، وأشارا إلى أن الذاكرة لا تسجّل تفاصيل بعض الأحداث الماضية، بل إنها تحفظ الأمور المهمة التي حدثت في الماضي أيضاً، مع الإشارة إلى أن هذا يساعد على فهم الأحداث الراهنة وتلك التي يمكن أن تحدث في المستقبل القريب بشكل أفضل.

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ومن أجل الحفاظ على ذاكرة جيدة، رأى ريتشارد أن ليس من الضروري حفظ كل الذكريات، وأكد أن القدرة على عدم تذكّر كل شيء تدل على أن الأشخاص يتمتعون بقدر عالٍ من الذكاء لأنهم يحفظون كل التفاصيل.


ولهذا قال إن لا داعي للشعور بالذنب في حال عدم القدرة على تذكّر يوم ميلاد أحدهم مثلاً. فهذا يشير في رأي الباحثين بكل بساطة إلى التمتع بالذكاء الحاد.

 

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