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الخميس، 19-08-2021 10:55 م

دراسة: تأثير بلازما الدم على كورونا محدود

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الوكيل الإخباري - أفاد أطباء بأن بلازما الدم من الناجين من عدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" لم تساعد المصابين حديثا بالمرض عند اختبارهم في مقابل الجرعات الوهمية.

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وأجرت الدراسة الجديدة، التي نشرت أمس الأربعاء في مجلة "نيو إنغلاند جورنال أوف ميديسين"، اختبارا على حوالي 500 مريض كانوا يعانون أعراض "كوفيد-19"، في غرف الطوارئ بالمستشفى.


وتلقى نصفهم البلازما الغنية بالأجسام المضادة التي تبرع بها مرضى "كوفيد-19 المتعافين"ـ بينما تلقى نصفهم الآخر جرعات وهمية.


وكانت النتائج متشابهة، وحوالي 30% من المجموعتين أصيبوا بالمرض بما يكفي للعودة إلى المستشفى، وتوفي 5 مرضى في مجموعة البلازما مقارنة بموت واحد في المجموعة الأخرى.


وتعتبر نتائج التجربة أحدث خيبة أمل للعلاج الذي يعرف باسم "بلازما النقاهة" وفقا للدراسة الحديثة.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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