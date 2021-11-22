دراسة تحدد الأطعمة التي تفسد كل أنظمة الرجيم

الوكيل الإخباري - كشفت دراسة حديثة عن بعض الأطعمة القادرة على إفساد كل أنظمة الرجيم لأنها تجعل الأشخاص يشعرون بالجوع طوال الوقت، وبالتالي يحصلون على المزيد من السعرات الحرارية وتنتابهم الرغبة في تناول كميات أكبر من الطعام.





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وتأتي العصائر المصنّعة والسموثي في مقدّم الأطعمة التي تؤثر سلباً في النظام الغذائي، فهي على عكس العصائر الطبيعية المحضّرة في المنزل والتي تحتوي على نسبة قليله من السكر الصديقة للرجيم، فالعصائر المعلّبة تحتوي على نسبة عالية جداً من السكريات والمواد الحافظة، مما يجعلها مضرّة للجسم وتشعرنا بالخمول، بالإضافة الى أن نسبة السكر الصناعية العالية الموجودة فيها تهضم في الجسم بشكل سريع جداً وتجعل الجسم في حاجة الى تناول الطعام بسرعة كبيرة، والسموثي أيضاً يُعدّ من المشروبات التي تجعلنا نشعر بالجوع بسرعة.

كذلك فإن الكعك والكوكيز من أكثر الأطعمة التي تزيد الوزن وتولّد الكثير من السعرات الحرارية، ذلك أن كلاً منهما يحتوي على نسبة عالية جداً من السكريات والدهون المشبعة وغير المشبعة والكربوهيدرات، وبالتأكيد فكل المكونات الموجودة فيها تمد الجسم بالكثير من السعرات الحرارية على الرغم من عدم الشعور بالشبع عند تناولها، وحتى عند الشعور بالشبع بعد تناول كميات كبيرة منها، فهذا الشبع لا يدوم طويلاً، لأن نسبة السكريات العالية الموجودة في الكوكيز والكعك تجعلنا نشعر بالجوع بسرعة كبيرة.

أيضاً رقائق البطاطس المحمّرة تُعدّ من أكثر انواع الأطعمة التي تقضي على الرجيم وتزيد الوزن بشكل ملحوظ، حيث تحتوي البطاطس على مزيج من النشويات والدهون والأملاح، وعند تناول النشويات تتحول في الجسم الى سكريات ودهون، مما يجعلنا نشعر بالجوع بعد فترة قصيرة جداً.



كما أن المشروبات الغازية الخاصة بالدايت والتي تحتوى على نسبة عالية من السكريات المصنّعة تسبب أضراراً بالغه للجسم وترفع مستوى السكر في الدم بشكل كبير، وتجعلنا نشعر بالجوع بسرعة كبيرة.

المصدر - لها