الإثنين 22-11-2021
الوكيل الاخباري

مدير الأمن العام يستقبل وفداً عسكرياً فرنسياً

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى المساعيد والسعايدة والسنيد

ارتفاع كبير باصابات كورونا اليوم

الأردن والإمارات وإسرائيل يوقعون اتفاقية نوايا للطاقة والمياه

الملك يصل المنامة لإجراء مباحثات مع ملك البحرين

1.8 مليون سائح زاروا الأردن خلال 10 أشهر

الصناعة والتجارة تُحرر317 مخالفة تموينية في أقل من شهر

النواب يختار لجنة الرد على خطاب العرش -أسماء

انتخاب أعضاء اللجنة القانونية بالتزكية - أسماء

الجامعة الأردنية تلغي قرار الدفع قبل التسجيل

الإثنين، 22-11-2021 02:25 م

دراسة تحدد الأطعمة التي تفسد كل أنظمة الرجيم

200720065622436shutterstock-413980957_195933_original


الوكيل الإخباري - كشفت دراسة حديثة عن بعض الأطعمة القادرة على إفساد كل أنظمة الرجيم لأنها تجعل الأشخاص يشعرون بالجوع طوال الوقت، وبالتالي يحصلون على المزيد من السعرات الحرارية وتنتابهم الرغبة في تناول كميات أكبر من الطعام.

اضافة اعلان

وتأتي العصائر المصنّعة والسموثي في مقدّم الأطعمة التي تؤثر سلباً في النظام الغذائي، فهي على عكس العصائر الطبيعية المحضّرة في المنزل والتي تحتوي على نسبة قليله من السكر الصديقة للرجيم، فالعصائر المعلّبة تحتوي على نسبة عالية جداً من السكريات والمواد الحافظة، مما يجعلها مضرّة للجسم وتشعرنا بالخمول، بالإضافة الى أن نسبة السكر الصناعية العالية الموجودة فيها تهضم في الجسم بشكل سريع جداً وتجعل الجسم في حاجة الى تناول الطعام بسرعة كبيرة، والسموثي أيضاً يُعدّ من المشروبات التي تجعلنا نشعر بالجوع بسرعة.

 

كذلك فإن الكعك والكوكيز من أكثر الأطعمة التي تزيد الوزن وتولّد الكثير من السعرات الحرارية، ذلك أن كلاً منهما يحتوي على نسبة عالية جداً من السكريات والدهون المشبعة وغير المشبعة والكربوهيدرات، وبالتأكيد فكل المكونات الموجودة فيها تمد الجسم بالكثير من السعرات الحرارية على الرغم من عدم الشعور بالشبع عند تناولها، وحتى عند الشعور بالشبع بعد تناول كميات كبيرة منها، فهذا الشبع لا يدوم طويلاً، لأن نسبة السكريات العالية الموجودة في الكوكيز والكعك تجعلنا نشعر بالجوع بسرعة كبيرة.

 

أيضاً رقائق البطاطس المحمّرة تُعدّ من أكثر انواع الأطعمة التي تقضي على الرجيم وتزيد الوزن بشكل ملحوظ، حيث تحتوي البطاطس على مزيج من النشويات والدهون والأملاح، وعند تناول النشويات تتحول في الجسم الى سكريات ودهون، مما يجعلنا نشعر بالجوع بعد فترة قصيرة جداً.


كما أن المشروبات الغازية الخاصة بالدايت والتي تحتوى على نسبة عالية من السكريات المصنّعة تسبب أضراراً بالغه للجسم وترفع مستوى السكر في الدم بشكل كبير، وتجعلنا نشعر بالجوع بسرعة كبيرة.

 

المصدر - لها 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
unnamed (1)

طبيبة روسية تكشف عما يحصل عند التخلي تماما عن تناول السكر

نصائح_لتجنب_المشاكل_الناتجة_عن_الوقوف_لفترات_طويلة

للوقوف اهمية كبيرة على تخطي مشاكل صحية

جزر

أفضل 6 أطعمة تقوي النظر

135-110948-warning-cortisone-treatment_700x400

تحذير جديد من العلاج بالكورتيزون لفترة طويلة

_116198703_d9dbd33f-2789-4bc4-9ce2-cfa2980ef7da

كيف تؤثر السمنة على مضاعفات فيروس كورونا

202006290348254825

كيفية اختيار الحذاء المناسب لمرضى القدم السكري

أخبار متعلقة
فايتمن س

أطعمة غنية بفيتامين سي

عرباية

تجنب شراء الأطعمة التي تحمل هذه الكلمات على العبوة

482466741522360429

إليكم البديل الآمن لملح الطعام.. والكمية الواجب تناولها يوميًّا

مزاج

أفضل الأطعمة لتحسين الحالة المزاجية السيئة

نوم

أطعمة تمنعك من النوم

شوربه

خبير تغذية روسي يقدم نصيحة لمنع زيادة الوزن خلال الطقس البارد