دراسة تحذّر.. النفخ على شموع قالب الحلوى عادة خطرة

الوكيل الاخباري - أجرى أستاذ الأمن الغذائي الأميركي بول داوسون دراسة فريدة من نوعها تناولت البكتيريا التي يمكن أن تنمو على قوالب الحلوى التي تعد للاحتفال بأعياد الميلاد.

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وتوصل إلى نتيجة غير متوقعة نشرت في دورية Journal of Food Research. ونبه إثر هذا إلى ضرورة التوقف عن النفخ على الشمع أثناء إحياء هذه المناسبة.



وتبين له أن هذه العادة تضاعف عدد البكتيريا الضارة التي يمكن أن تعلق على قالب الحلوى بنحو 14 مرة. إلا أن فريق البحث وجد في المقابل أن هذه الأنواع من البكتيريا لا تعتبر خطرة. إلا أنه لفت إلى أن الخطورة تكمن في حال كان الشخص الذي يقوم بإطفاء الشموع مصاباً بعدوى فيروسية من نوع ما.



ورأوا أنه حان الوقت لاتباع تقليد جديد فيما يتعلق بالاحتفال بأيام ميلاد الأشخاص من أجل منع انتشار المزيد من الأمراض. إذاً من الضروري الاستماع إلى هذه النصيحة وخصوصاً في زمن انتشار فيروس كورونا المستجد.

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