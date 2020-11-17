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الثلاثاء، 17-11-2020 12:50 م

دراسة تحذّر من الجلوس لساعات طويلة!.. تعرف على المخاطر

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الوكيل الاخباري - نبهت دراسة حديثة من مخاطر الجلوس لساعات طويلة وهو ما يفعله عدد كبير من الأشخاص حول العالم بسبب الظروف التي تفرضها عليهم أعمالهم.

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وأشارت الدراسة إلى ان هذا يمكن أن يسبب زيادة الوزن في حال عدم اتباع نظام غذائي وحياتي صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، كما لفتت إلى أن هذا يمكن أن يؤدي غالباً إلى المعاناة من ألم الظهر والكتفين.


كذلك وجد الباحثون أن الجلوس لساعات طويلة قد يؤثر سلبا على الصحة العقلية وعلى نوعية النوم، وذكروا في تقرير أن الأشخاص الذين يفعلون هذا ولا يمارسون الرياضة هم الاشخاص الأكثر عرضة للمعاناة من أمراض القلب، ولفتوا إلى أن هذا الخطر يزيد بنسبة 147% فيما يرتفع احتمال الوفاة إلى أكثر من 90%.

ومن الممكن أن يؤدي هذا أيضاً إلى المعاناة من مشاكل إنجابية وخصوصاً لدى الرجال، كما أنه يمكن ان يزيد خطر الإصابة بالنوع الثاني من السكري وسكري الحمل.

 

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