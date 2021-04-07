دراسة تحذّر من المشروبات التي تحتوي على المُحلّيات الاصطناعية

الوكيل الاخباري - أشارت دراسة أُجريت في Medical College في وسكونسن وفي جامعة ماركت في الولايات المتحدة الأميركية إلى أن المشروبات الغازية الخالية من السكر قد تسبّب السمنة والمرض ايضاً.

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وجاء في تقرير الدراسة أن الجسم يحتاج إلى السكر من أجل تأمين الطاقة التي تساعده على أداء وظائفه الحيوية، وأن عدم الحصول عليه من الطعام والشراب يدفعه إلى البحث عن مصدر آخر له.



ولفت إلى أن استبدال السكر بالمُحلّيات الاصطناعية الخالية من السعرات الحرارية يمكن أن يؤدي إلى حدوث تغييرات سلبية على مستوى أيض الدهون في الجسم.



كذلك وجد الباحثون أن استهلاك هذه المُحلّيات يجعل الجسم يتلقى إشارة بأنه لا يحصل على العدد الكافي من السعرات الحرارية، وهو ما يدفعه إلى تخزين الدهون، كما يعني المعاناة مع مرور الوقت من السمنة.



ولهذا رأى الخبراء أن من الضروري تزويد الجسم بكمية معتدلة من السكر، مع الإشارة إلى أنه يمكن الحصول عليه من خلال تناول القليل من الحلويات مثل الشوكولاته، الفواكه، التمر، وكمية قليلة من العصائر الطبيعية.

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