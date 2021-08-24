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الثلاثاء، 24-08-2021 12:10 م

دراسة تحذر من تناول الشوفان يوميا رغم فوائده الغذائية

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الوكيل الاخباري -حذرت دراسة أجرتها خبيرة تغذية من تناول حبوب الشوفان بشكل يومي على الرغم من فوائده الغذائية العديدة.

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وأظهرت الدراسة أن تناول الشوفان يوميا يتسبب في نقص بعض العناصر الغذائية من جسم الإنسان.

وعزت الدراسة هذا النقص إلى قدرة حمض الفيتيك، الموجود في حبوب الشوفان، على ربط كاتيونات الحديد والزنك والمغنيسيوم والكالسيوم، الأمر الذي يؤدي إلى ضعف امتصاص الجسم لها، بحسب موقع "بوابة أخبار اليوم".


وأشارت إلى أن الأشخاص الذين يعانون من ضعف التمثيل الغذائي للمعادن هم الأولى بتجنب التناول اليومي للشوفان، مؤكدة في الوقت ذاته ضرره على المصابين بفقر الدم.


ونصحت الدراسة بنقع حبوب الشوفان لنحو 7 ساعات أو أكثر، وإضافة الزبادي أو عصير الليمون إليها، للتقليل من محتوى حمض الفيتيك.


ويوصى خبراء التغذية بتناول دقيق الشوفان بما لا يزيد عن مرتين أو ثلاث في الأسبوع.


ويتميز الشوفان بأنه مصدر جيد لنظام غذائي سليم للجسم، حيث يعد أحد أفضل المصادر الغنية بمادة "Inositol" التي تعتبر من المواد الهامة للحفاظ على معدلات الكوليسترول الطبيعية بالدم.

 

 

 

المصدر : سبوتنك

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