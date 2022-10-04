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الثلاثاء، 04-10-2022 10:39 ص

دراسة تحذر من مرض يسببه تناول الخبز والأرز الأبيض وتعطي البديل

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الوكيل الإخباري-كشفت دراسة طبية حديثة عن مخاطر تناول الحبوب المكررة كالخبر والأرز الأبيض، محذرة من ارتباط ذلك السلوك الغذائي بارتفاع خطر الإصابة بمرض الشريان التاجي.

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وقالت الدراسة التي ستعرض نتائجها بشكل موسع في المؤتمر السنوي الثالث عشر لأمراض القلب والشرايين، إن تناول الحبوب المكررة يشبه اعتماد نظام غذائي غني بالسكريات والزيوت.


وعلى النقيض من ذلك، فإن تناول الحبوب الكاملة، مثل الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة أو الشوفان الكامل أو الكينوا، كان مرتبطا بانخفاض خطر الإصابة بمرض الشريان التاجي المبكر.


وأشارت الدراسة إلى أن التدخين وارتفاع معدل الكوليسترول وضغط الدم ومرض السكري، تعد عوامل للإصابة بمرض الشريان التاجي المبكر، والذي يبدأ غالبا بدون أعراض، ولكنه يمكن أن يؤدي إلى ألم في الصدر أو نوبة قلبية ناجمة عن تضييق أو تمزق اللويحات في جدار الشرايين.

وتوصي جمعية القلب الأميركية للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية باتباع نظام غذائي يركز على تناول الخضروات والفواكه والبقوليات والحبوب الكاملة والأسماك لتقليل عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب.

 

سكاي نيوز

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