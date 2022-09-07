الأربعاء 07-09-2022
الوكيل الاخباري

الملك يزور مؤسسة إعمار السلط ويتفقد مشروعين رياديين بالمدينة

الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين تنفذ يوما طبيا بمقرها الرئيس

أوقاف الأغوار الشمالية تُكرم أوائل المراكز الصيفية القرآنية

راصد جوي : المملكة على موعد مع الامطار في هذا الموعد

حرباء السياسية أحدثهن .. 14 سيدة يحكمن أوروبا - أسماء

الامن العام : وفاة مواطن على خلفية مشاجرة بإربد

وفاة شخص بحادث سير قرب دوار الداخلية

معركة قانون حقوق الطفل الحقيقية

إنقطاع جزئي في الخدمات المقدمة من مركز البيانات الحكومي

إغلاق طريق العقبة باتجاه عمان بعد تدهور صهريج

الأربعاء، 07-09-2022 10:36 ص

دراسة..تزايد عالمي في عدد المصابين بالسرطان تحت الـ 50

2021_8_14_19_14_43_292


الوكيل الإخباري - قالت دراسة جديدة إن المزيد والمزيد من البالغين الذين تقل أعمارهم عن 50 عاماً يصابون بالسرطان خلال العقود الأخيرة حول العالم، وإن هذا الارتفاع الهائل بدأ حوالي عام 1990.

اضافة اعلان


وتفسيراً لهذه الظاهرة، قال فريق البحث من مستشفى بريغهام في بوسطن: "هناك شيء يسمّى تأثير جيل الولادة، ويعني ذلك أن كل مجموعة متعاقبة من الأشخاص الذين ولدوا في وقت لاحق لديهم مخاطر أعلى للإصابة بالسرطان".


ونُشرت الدراسة في مجلة "كلينيكال أونكولوجي"، وقال البروفيسور شوجي أوغينو المشرف على الدراسة: "وجدنا أن هذا الخطر يتزايد مع كل جيل. ونتوقع أن يستمر في الارتفاع في الأجيال المتعاقبة".


ولاحظ فريق البحث أن هذه الظاهرة تنطبق على جميع أنواع الأورام تقريباً، بما في ذلك سرطان: الثدي والقولون والمريء والكلى والكبد والبنكرياس.


وقارن الفريق بين الخصائص السريرية والبيولوجية للورم السرطاني قبل وبعد الـ 50، ووجدوا أن نمط الحياة المبكرة، والذي يشمل: النظام الغذائي للفرد، والوزن، والتعرض لمؤثرات بيئية، وميكروبيوم الأمعاء، قد تغير بشكل كبير في العقود الماضية.


وهكذا، افترضوا أن عوامل مثل النظام الغذائي الغربي وأسلوب الحياة قد تساهم في ظهور السرطان مبكراً، خاصة أن 8 أنواع من الأورام الـ 14 التي فحصتها الدراسة ترتبط بالجهاز الهضمي.

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
صورة رئيسية إليك 6 مشكلات صحية تؤثر على معدل حرق الدهون.. لا تهمليها

مشكلات تؤثرعلى معدل حرق الدهون

2021_8_5_0_54_50_841

الشعور بالانتفاخ.. أعراض تستوجب زيارة الطبيب

hmy_lryd_thn_lhml

ما هي فوائد الرياضة أثناء الحمل؟

tbl_articles_article_26863_246cbcdd7b0-6795-48f8-9766-1d7e32af1762

هل تحتاج إلى تعديل جرعة الأنسولين قبل ممارسة الرياضة؟

tbl_articles_article_19793_50861ccfd0b-2235-49e8-a4bd-b16be6aadc71

الحزام الناري.. الأسباب وسبل العلاج

2018_2_19_10_45_20_494

تعرف على قواعد التغذية التي تَمدك بالطاقة لممارسة التمارين

أخبار متعلقة
72904-72904-عسر-الهضم

أسباب عسر الهضم

قشر-الخيار

تعرف على فوائد قشر الخيار

ممارسة الرياضة تحسن صحة الجهاز الهضمي

عادات غذائية يجب القيام بها للحفاظ على صحة جهازك الهضمي

201903020758555855

ما هي أبرز فوائد الزبيب التي ستجعلك تتناوله بانتظام؟