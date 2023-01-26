دراسة : تسمم الحمل يضاعف مخاطر النوبة القلبية للمرأة

الوكيل الإخباري-قالت دراسة جديدة إن النساء اللاتي تتعرضن لتسمم الحمل يتضاعف لديهن احتمال الإصابة بالنوبة القلبية 4 مرات والسكتة الدماغية 3 مرات خلال السنوات الـ 10 التالية للحمل، وتظل المخاطر مرتفعة بعد أكثر من 20 عاماً.

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ونُشرت الدراسة في المجلة الأوروبية لأمراض القلب، وقالت الدكتورة سارة هالوم المشرفة على الدراسة من جامعة كوبنهاغن: "تظهر المخاطر العالية للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بعد تسمم الحمل في سن مبكرة بالنسبة للمرأة، ويحدث ذلك بعد الولادة".



وأضافت "تشير هذه النتائج إلى أن التدخلات لمنع النوبات القلبية والسكتات الدماغية لدى هؤلاء النساء لا يمكن أن تنتظر حتى منتصف العمر".



ويؤثر تسمم الحمل على ما يصل إلى 8% من حالات الحمل في جميع أنحاء العالم. وأهم علاماته ارتفاع ضغط الدم، وزيادة البروتين في البول، وتظهر الأعراض بعد 20 أسبوعاً من الحمل، أو بعد الولادة بفترة وجيزة. وتشمل الصداع الشديد، وآلام المعدة، والغثيان.



وحذّرت هالوم "قد تخطئ النساء في اعتبارها أعراض حمل طبيعية، وبالتالي لا يطلبن المساعدة الطبية حتى تصبح الحالة شديدة".



واستخدمت الدراسة السجلات الطبية للحمل في الدانمارك بين 1978 و2017، وشملت أكثر من مليون ونصف حالة، وبلغ نسبة تسمم الحمل بينها 2%.

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