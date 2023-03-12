دراسة : تعتيم الضوء قبل النوم يقلل خطر سكري الحمل

الوكيل الإخباري- أظهرت دراسة جديدة في جامعة نورث وسترن أنه يجب على الحوامل إطفاء الأنوار في المنزل وتعتيم شاشات الكمبيوتر والهواتف الذكية قبل ساعات قليلة من موعد النوم لتقليل مخاطر الإصابة بسكري الحمل.



ووجدت الباحثون أن المصابات بسكري الحمل في الدراسة تعرضن بشكل كبير للضوء في الساعات الـ 3 التي سبقت بداية النوم.



وقالت الدكتورة مينجي كيم الباحثة الرئيسية: "تشير دراستنا إلى أن التعرض للضوء قبل النوم قد يكون عامل خطر غير معروف، لكنه قابل للتعديل بسهولة للوقاية من سكري الحمل".



ونُشرت الدراسة أمس في المجلة الأمريكية لأمراض النساء والتوليد، وتمتاز بأنها أجريت في عدة مراكز للولادة، وتقدم مزيداً من الأدلة على أن التعرض للضوء في الليل قبل النوم يرتبط بضعف تنظيم الجلوكوز لدى البالغين.



وقالت كيم: "تشير البيانات إلى أن المصابات بسكري الحمل أكثر عرضة للإصابة بالسكري من النوع 2 بنحو 10 مرات مقارنة بالنساء اللاتي لا تعانين من مشاكل الجلوكوز أثناء الحمل".

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