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الأحد، 23-05-2021 01:52 م

دراسة تكشف أسرارا عن الفيتامينات الدهنية وفوائدها

فيتامينات-الجسم


الوكيل الاخباري - تتكون الفيتامينات الدهنية من جزيئات الدهون الصحية والفوسفوليبيد ومن الفيتامينات والمعادن القابلة للذوبان في الماء والمغلفة في جسيمات شحمية.

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ونشر موقع "هيلث شوتس" تقريرا يتحدث فيه عن هذه الفيتامينات الدهنية، حيث لا يعرف الكثير من الأشخاص ماهية هذه الفيتامينات، وقد تم إطلاق اسم "الأبطال الخارقين" على بعض المكملات الغذائية، فهي مصنوعة بطريقة يتم امتصاصها مباشرة في الخلايا.

 

تحتوي هذه الفيتامينات الدهنية، على عكس المكملات الأخرى، على جزيئات الدهون الصحية والفوسفوليبيد وكذلك الفيتامينات والمعادن القابلة للذوبان في الماء، لا تستخدم ككبسولات أو كأقراص لتقديم التغذية مما يجعلها أكثر فعالية .

ويقول الخبراء "إن تقنية الجسيمات الشحمية لتوصيل الأدوية موجودة منذ الستينيات وتم استخدام هذه التقنية كنظام توصيل للقاحات والعلاجات الجينية (كلاهما محقون) بالإضافة إلى المكملات التي تؤخذ عن طريق الفم".


تعطي الجسيمات الشحمية هذه الفيتامينات أسماءها حيث أنها تتكون من الدهون الفوسفورية التي تشكل أغشية الخلايا مما يسمح بارتباطها بهذه الأغشية وبامتصاصها بشكل أسرع، كما أنها تحتوي على نسبة عالية من التوافر والتنوع البيولوجي العالي الامتصاص، مقارنة بالمكملات الأخرى.


ويقدم هذا التنوع فوائد متعددة، مثل المكملات الغذائية الأخرى، ولكن على نطاق أوسع، حيث تساعد على بناء المناعة، وزيادة إنتاج الكولاجين، والبروتينات، ومحاربة أضرار الجذور الحرة في الجسم، والاختلاف الأكبر هو أن الفيتامينات الموجودة في الجسيمات الشحمية تساعد الجسم على امتصاص العناصر الغذائية بشكل أكثر فعالية وأكثر سرعة.


يمكن أن يساعد تناول هذه المكملات الغذائية الجسم بشكل كبير، وخاصة مع انتشار فيروس كورونا، حيث أنها تسرع من إنتاج الأجسام المضادة الأساسية. في بعض الحالات، كما تستخدم الفيتامينات الدهنية أيضا كجزء من علاج السرطان، وتحسين صحة الدماغ والقلب، وتساعد على تحسين عمل الخلايا العصبية التي تحتاج إلى التغذية لإنتاج الأنزيمات الناقلة للسيالات العصبية.

 

سبوتنيك

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