دراسة تكشف أطعمة تساعد على النوم بعمق

الوكيل الإخباري - يؤكد الخبراء أن لكل من التغذية والنوم دورا أساسيا في الحفاظ على الصحة، وأن الطعام المتناول والنظام الغذائي المتبع يؤثران بشكل مباشر على النوم، من حيث كميته ونوعيته.

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وجدت إحدى الدراسات أن نقص العناصر الغذائية الرئيسية، مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والفيتامينات مثل: A "" و"C " و"D " و"E " و"K "، يرتبط بمشاكل النوم، كما ذكر موقع "أونلي ماي هيلث".



ونصح الخبراء بالاعتماد على نظام غذائي متوازن يتكون من مجموعة متنوعة من الخضار والفواكه الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية الصحية يساهم في نوم أفضل ووزن صحي، وذكر الخبراء بعض الأطعمة التي يمكن أن تساعد على النوم بشكل أفضل مثل:



1. الحليب: يحتوي الحليب على مادة التربتوفان وهي حمض أميني يساعد جسم الإنسان على إنتاج هرمون السيروتونين الذي يحفز على نوم أعمق وأكثر راحة عن طريق إنتاج الميلاتونين.



2. اللوز: يحتوي على نسبة عالية من هرمون الميلاتونين الذي يساعد على تنظيم دورة النوم والاستيقاظ، كما يحتوي حوالي 5-6 حبات من اللوز الكامل على كمية جيدة من معدن المغنيسيوم والكالسيوم اللذان يساعدان في تعزيز استرخاء العضلات والنوم.



3. ينصح الخبراء بشاي البابونج كعلاج طبيعي لتقليل الالتهاب والقلق والأرق، كما يُعتبر البابونج مهدئا خفيفا ومحفزا للنوم، بالإضافة إلى ذلك، يحتوي شاي البابونج على أحد مضادات الأكسدة التي تسمى الأبيجينين والتي تساعد في بدء النوم.



4. الجوز: يحتوي الجوز على عدد قليل من المركبات التي تعزز النوم وتنظمه، بما في ذلك الميلاتونين والسيروتونين، بالإضافة إلى المغنيسيوم.

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