دراسة تكشف اعراض تنذرك بمرض قد يؤدي إلى الوفاة

الوكيل الإخباري _ كشفت دراسة علميّة حديثة عن مجموعة من الأعراض التي يعاني منها بعض الاشخاص والتي تنذر بالاصابة بمرض ما قد يؤدي إلى الموت ، وابرز هذه الأعراض :
1-فقدان الشهية
حيث يسبق حالة الوفاة الناتجة عن مرض ضعف عام في نشاط الإنسان، وهذا يقلّل من شهيته وحاجته للأكل، وذلك بسبب قلّة حاجته للطاقة.
2- زيادة عدد ساعات النوم
وهي نتيجة لضعف فعاليّة عمليّات الأيض والطاقة، لذا يجب تشجيع المريض على الحركة والحِرص على كون فراشه مريحاً للنوم.
3- قلة التفاعل الاجتماعي
يميل الشخص للبقاء في المنزل وعدم الاختلاط مع من حوله لذلك يجب عدم تركه وحيداً لفترات طويلة قبل موته.
4- تغيُّر العلامات الحيوية
قد يعاني المريض من هبوط في ضغط الدم أو اضطرابات في نبض القلب وقد تصبح هذه النبضات غير واضحة عند سماعها.
5-ضعف العضلات
وهذا ما يمنعه المصاب من القيام بأبسط الأنشطة مثل: رفع الأشياء الصغيرة أو التقلُّب على الفِراش.
المصدر : الامارات نيوز