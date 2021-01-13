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الأربعاء، 13-01-2021 02:40 م

دراسة تكشف اعراض تنذرك بمرض قد يؤدي إلى الوفاة

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الوكيل الإخباري _ كشفت دراسة علميّة حديثة عن مجموعة من الأعراض التي يعاني منها بعض الاشخاص والتي تنذر بالاصابة بمرض ما قد يؤدي إلى الموت ، وابرز هذه الأعراض :

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1-فقدان الشهية

حيث يسبق حالة الوفاة الناتجة عن مرض ضعف عام في نشاط الإنسان، وهذا يقلّل من شهيته وحاجته للأكل، وذلك بسبب قلّة حاجته للطاقة.

2- زيادة عدد ساعات النوم

وهي نتيجة لضعف فعاليّة عمليّات الأيض والطاقة، لذا يجب تشجيع المريض على الحركة والحِرص على كون فراشه مريحاً للنوم.


3- قلة التفاعل الاجتماعي

يميل الشخص للبقاء في المنزل وعدم الاختلاط مع من حوله لذلك يجب عدم تركه وحيداً لفترات طويلة قبل موته.


4- تغيُّر العلامات الحيوية

قد يعاني المريض من هبوط في ضغط الدم أو اضطرابات في نبض القلب وقد تصبح هذه النبضات غير واضحة عند سماعها.


5-ضعف العضلات

وهذا ما يمنعه المصاب من القيام بأبسط الأنشطة مثل: رفع الأشياء الصغيرة أو التقلُّب على الفِراش.

 

المصدر : الامارات نيوز 



 




 

 


 

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