دراسة تكشف الشوكولاتة تقي من أمراض القلب والسرطان

الوكيل الإحباري - الشوكولاتة من أشهر أنواع الأغذية في العالم، وقد تكون الأكثر استهلاكاً، ولها محبين كثر يدافعون عنها ويعددون فوائدها الصحية، وبالفعل أتت دراسات طبية صحية كثيرة تؤكد ذلك، آخرها ما جاء في الدراسة التالية حول علاقتها بأمراض القلب وأمراض السرطان، والتفاصيل في التالي.





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أوضحت دراسة طبية حديثة نشرت في صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن تناول الشوكولاتة يقلل من خطر الموت في سن الشباب بنسبة 12 في المئة وذلك من أمراض القلب والأمراض السرطانية.



وأجرى فريق الدراسة، الذي ينتمي إلى المعهد الوطني الأمريكي للسرطان في ماريلاند، تجاربهم العلمية على نحو 20 ألف شاب تمت متابعتهم على مدى 12 عاماً، مع البحث في عاداتهم الغذائية ومدى تناولهم للشوكولاتة.



ووجد الباحثون أن تناول 100 غرام من الشوكولاتة يومياً يقلل من خطر موت الشباب لأي سبب بنسبة 12 في المئة، في حين أنه يقلل من خطر وفاتهم بأمراض القلب أو السرطان بنسبة تصل إلى 16 في المئة.



وأكدوا أن الذين تناولوا ما يعادل قطعتين من الشوكولاتة (بحجم 90 غراماً لكل واحدة) مرة واحدة في الأسبوع كانوا أقل عرضة للإصابة بمرض السكري أربع مرات من أولئك الذين لم يتناولونها على الإطلاق.

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