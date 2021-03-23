دراسة تكشف العلاقة بين حبوب اللقاح وارتفاع نسبة العدوى بكورونا!

الوكيل الاخباري - أشارت دراسة حديثة أُجريت في جامعة ميونيخ التقنية في ألمانيا إلى أنه يمكن ارتفاع مستوى حبوب اللقاح المتطايرة في الهواء أن يعزز احتمال الإصابة بعدوى فيروس "كوفيد 19"، وهو عادةً ما يحدث مع حلول فصل الربيع في العديد من بلدان العالم.

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وجاء في بيان صدر إثر انتهاء الدراسة: "عند تنشّق الكثير من حبوب اللقاح بالتزامن مع الفيروس، فإن استجابة الجسم ومقاومته تتراجعان في هذه الحالة. ولهذا فإن الأيام التي تشهد غنى الهواء بجزيئات حبوب اللقاح يمكن أن تكون موعداً لارتفاع عدد المصابين بالأمراض التنفسية".



ولتجنّب ذلك، نصح الخبراء الجميع، وخصوصاً الأشخاص الذين يعانون من حساسية حبوب اللقاح بعدم الخروج من المنزل دون وضع كمّامة طبية بنوعية جيدة على الفم والأنف. فهذا يمنع تنشّق تلك الحبوب ويتصدّى للفيروس ويحدّ من التقاط العدوى به.



ويُشار إلى أن منظمة الصحة العالمية توصي منذ انتشار جائحة كورونا بوضع الكمّامة وباحترام قاعدة التباعد الاجتماعي، علماً أن العدوى أصابت حتى الساعات القليلة الماضية ما يقرب من 122 مليون شخص حول العالم.

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