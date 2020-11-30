الإثنين 30-11-2020
الوكيل الاخباري

تطورات إيجابية جديدة بشأن لقاح كورونا

وقف التعليم الوجاهي يربك طلبة التوجيهي

قرارات حكومية وشيكة للتخفيف على المواطنين

الحواتمة يوجه كلمة الى وحدات وتشكيلات الأمن العام

العيسوي ينقل تعازي الملك بوفاة والدة رئيس هيئة الاستثمار

ترجيح انخفاض الذهب دينارا للغرام الواحد الأسبوع القادم

وزير المياه يوعز بالتحقيق في حريق مستودع العدادات برأس العين

إربد .. القبض على شخص اعتدى على محلين تجاريين

المستفيدون من صندوق إسكان الجيش - رابط

مصدر حكومي للوكيل : أنباء سارة في طريقها للأردنيين

الإثنين، 30-11-2020 02:28 م

دراسة تكشف تأثير معجون الأسنان بفيروس كورونا

16638670_303


الوكيل الإخباري _ كشفت دراسات عن تأثير معجون الأسنان بفيروس كورونا اذ انه  يساهم في ايقاف او تخفيف انتشار فيروس كورونا المستجد بين الأفراد ، وذلك لاحتوائه على مواد تعمل على تحييد فيروس كورونا داخل الفم بنسبة 99 بالمئة.

اضافة اعلان

وحسبما اشار خبراء : إنّ معاجين الأسنان التي تتضمن تركيبات الزنك. المحتوي على كلوريد سيتيل بيريدينيوم (CPC)، تقضي بصورة شبه تامة على فيروس كورونا في الفم.


وقد اكدت نتائج الاختبارات ، أنّ معجون الأسنان يكافح الوباء عن طريق تقليل كمية الفيروس في الفم مؤقتاً، ممّا يقلّل احتماليّة نشر العدوى.


المصدر : الامارات نيوز 



 




 

 


 

إقرأ ايضا
أضرار_بذور_الشمر

فوائد مذهلة لـ تناول الشمر يومياً

hqdefault

احرص على تناول الثوم والعسل معاً قبل النوم

2020_11_29_20_58_7_942

لفقدان الوزن.. 5 عادات صحية احرص عليها في فصل الشتاء

tbl_articles_article_17891_901

فوائد لا تتوقعها لـ اليوسفي

7bae1cd9-78b1-41b3-afc7-f1320f2f03c2_16x9_1200x676

خبير يحذر من تقديم الكاكاو والشاي باللبن للأطفال

Eggplant

مضاد للالتهابات.. فوائد صحية لتناول الباذنجان

أخبار متعلقة
281893_5_1587456877

عصير سحري يقوي مناعة الجسم من خطر كورونا

a8e256b7-816f-4221-be32-6f0a84211da7_16x9_1200x676

دراسة مفاجئة.. بلازما دم المتعافين لا تساعد مرضى كورونا

dreamstime_xs_33347172

طرق غريبة لوقف العطس المتكرر

c57c178b-d555-40f1-a59b-a74c06401936

قشر الرمان يحارب كورونا

e269dca1-835e-485e-9715-86a375c63288

3 خطوات للتخلص من اصفرار الاسنان

Study-Estrogen-protects-women-against-the-flu_317936_original

نصائح لمنع الإصابة بالانسداد الرئوي المزمن في زمن كورونا