دراسة تكشف تأثير معجون الأسنان بفيروس كورونا

الوكيل الإخباري _ كشفت دراسات عن تأثير معجون الأسنان بفيروس كورونا اذ انه يساهم في ايقاف او تخفيف انتشار فيروس كورونا المستجد بين الأفراد ، وذلك لاحتوائه على مواد تعمل على تحييد فيروس كورونا داخل الفم بنسبة 99 بالمئة.

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وحسبما اشار خبراء : إنّ معاجين الأسنان التي تتضمن تركيبات الزنك. المحتوي على كلوريد سيتيل بيريدينيوم (CPC)، تقضي بصورة شبه تامة على فيروس كورونا في الفم.



وقد اكدت نتائج الاختبارات ، أنّ معجون الأسنان يكافح الوباء عن طريق تقليل كمية الفيروس في الفم مؤقتاً، ممّا يقلّل احتماليّة نشر العدوى.



المصدر : الامارات نيوز



