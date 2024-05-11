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السبت، 11-05-2024 12:25 م

دراسة تكشف حقائق مثيرة عن الركض السريع وطول العمر

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الوكيل الإخباري - لقد قيل إن الإفراط في ممارسة التمارين الرياضية يمكن أن يكون ضاراً بالصحة، لكن باحثين وجدوا الآن أن الذين يمكنهم الركض لمسافة ميل في أقل من 4 دقائق يعيشون، عموماً، عدة سنوات أطول مما كان متوقعاً.

للوصول إلى هذه النتيجة نظر الباحث ستيفن فولكس من جامعة ألبرتا الكندية وزملاؤه في أعمار أول 200 رياضي تم تسجيلهم وهم يركضون مسافة ميل (1.6 كم) في أقل من 4 دقائق.

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وكان جميع الرياضيين رجالاً، ولدوا بين عامي 1928 و1955، ومن بينهم طبيب الأعصاب والرياضي البريطاني روجر بانيستر، وهو أول شخص في العالم يتم تسجيله وهو يركض المسافة في أقل من 4 دقائق، قبل 70 عاماً.


وتوفي 60 من المتسابقين بحلول ديسمبر (كانون أول) 2023، بمتوسط عمر 73 عاماً، وكان المتسابقون الناجون يبلغون من العمر 77 عاماً، في المتوسط.


وعند حساب مكان وزمان ميلاد كل رياضي، وجد الفريق أن العدائين الذين يركضون الميل في أقل من 4 دقائق عاشوا أكثر من عامة السكان بمقدار 4.7 سنة في المتوسط.


وتبين أن الذين ركضوا الميل في أقل من 4 دقائق في خمسينيات القرن العشرين عاشوا على وجه التحديد أكثر من 9 سنوات أطول من عامة السكان، في حين أن الذين حققوا هذا الإنجاز في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي عاشوا 5.5 و3 سنوات أطول على التوالي.


وربما يرجع ذلك إلى أن عموم السكان أصبحوا أكثر صحة بمرور الوقت.

 

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