السبت 14-08-2021
الوكيل الاخباري

رئيس الوزراء ينعى وزير العدل الأسبق ناجي الطراونة

إقبال ضعيف على شراء الزي المدرسي -صور

الجزائر.. بيان حول تطورات الحرائق خلال آخر 24 ساعة

الخارجية لـ الوكيل: نتابع وفاة أردني واصابة زوجته بحادث سير في الإمارات

الحكومة تحدد المحاور الأساسية للمشاركة الإلكترونية خلال العام الحالي

قرض بـ 70 مليون دولار للاردن لتخفيف تداعيات كورونا

وفاة واحدة و451 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

صرف 2.5 مليون دينار بدون فوائد للمزارعين بإقليم الشمال

الحكومة تحذر من المواقع غير رسمية لإعلان نتائج التوجيهي

تحذير من الدوريات الخارجية لسالكي طريق العمري - الأزرق

السبت، 14-08-2021 12:11 م

دراسة تكشف رابطا بين آلام الأطراف ومرض خطير

1-1-e1567066246150


الوكيل الاخباري - يرسل الجهاز العصبي المحيطي للإنسان المعلومات إلى الدماغ والحبل الشوكي، ولكن يفقد قدرته على أداء وظيفته في حال حدوث اعتلال، مما يسبب الألم الشديد وضعف وتنميل الأطراف، بالإضافة إلى مشاكل أخرى كثيرة.

اضافة اعلان


يشتكي المرء في بداية الإصابة باعتلال الأعصاب المحيطية من تنميل الأطراف، لتختلف بعدها الأعراض حسب نوع الأعصاب المحيطية، الحركية واللاإرادية والأعصاب المحيطية، حسب ماذكره موقع "أونلي ماي هيلث".

وتتسبب الأعصاب المحيطية بأعراض شائعة مثل: حساسية مفرطة، ضعف العضلات، ألم مبرح أثناء الأنشطة العادية أو رفع الوزن، خدر في القدمين واليدين ينتشر صعودا إلى الذراعين، فقدان التناسق والسقوط، وشلل في حال إصابة الأعصاب الحركية.

وتختلف العلامات والأعراض في حال تأثر الأعصاب اللاإرادية لتكون: عدم تحمل الحرارة، التعرق المفرط أو عدم التعرق على الإطلاق، انخفاض ضغط الدم، الدوخة، مشاكل في الجهاز الهضمي، متلازمة الأمعاء أو مشاكل المثانة.


ويحدث الاعتلال العصبي المحيطي بسبب تلف الأعصاب الناجم عن عدد من الحالات والأمراض مثل:


1- مرض السكري الذي يعتبر العامل الأساسي المسبب لمرض الاعتلال العصبي المحيطي.


2- أمراض المناعة الذاتية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي ، والتهاب الأعصاب المزمن المزيل للميالين والتهاب الأوعية الدموية.


3- الالتهابات مثل الالتهابات الفيروسية والبكتيريا بالإضافة إلى عدوى القوباء المنطقية والتهاب الكبدB  و C  والجذام والإيدز.


4- الاضطرابات الموروثة مثل مرض شاركو ماري توث الوراثي. 


5- أمراض مثل أمراض الكبد والنسيج الضام واضطرابات الكلى وقصور الغدة الدرقية.


6- اضطراب نخاع العظام وتشمل سرطان العظام والورم الليمفاوي والأمراض النادرة الداء النشواني.

 

ويتسبب الاعتلال العصبي المحيطي بعدد من المضاعفات التي يكمن خطرها بعدم قدرة الجسم على إدراكها أو الإحساس بها بسبب فقد الإحساس في الأعصاب المحيطة مثل الحروق، إصابات الجلد، العدوى، وفقدان التوازن والسقوط.


يمكن الوقاية من الاعتلال العصبي المحيطي عن طريق:


1- اتباع نظام غذائي صحي غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات للأعصاب السليمة.
2- ممارسة الرياضة بانتظام.
3- تجنب التعرض للمواد الكيميائية السامة .
4- التحكم بالحالات الطبية مثل مرض السكري وإدمان الكحول والتهاب المفاصل الروماتويدي.

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

إقرأ ايضا
اغاا

تطورات المهارات الحركية لطفلك يبدأ منذ الشهر الثالث

78-135213-vitamin-k-what-are-benefits-find-it_700x400

أعراض خطيرة يسببها نقص فيتامين 'ك' ودراسة تكشف فوائده

لاىللاللاللا

الآثار السلبية للإدمان على الشاشة الرقمية

b14e1bc461e2c0529e9e50437e1ab5f2_XL

خبيرة تغذية تدعو إلى القيام بخطوة هامة قبل البدء بتقطيع البطيخ

استحمام

فوائد الاستحمام ليلا لصحة الإنسان

5ac60601c6f5d-600x400

تمارين رياضية تساعد على مكافحة السرطان

أخبار متعلقة
902838

10 علامات مبكرة للخرف يجب ألا تتجاهلها

The-Importance-of-Iodine-1080x608

أعراض خطيرة يسببها نقص اليود في الجسم

2018_8_5_16_2_43_43

5 عوامل تقلل من حجم المخ

3794671-1452399716

هذا ما يحدث لجسمك عند شرب الشاي الأخضر يوميا !

1029682396_0_256_2730_1792_1200x0_80_0_1_38bc471e0ec3e441c06a8f96878f6589

تعرف على فوائد النسيان لصحة الدماغ