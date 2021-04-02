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الجمعة، 02-04-2021 12:58 م

دراسة تكشف سبب تحول الأسنان إلى اللون الأصفر وطرق منع ذلك

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الوكيل الاخباري - مشكلة اصفرار الأسنان ليست جديدة وغالبا ما يعاني منها الأشخاص في مختلف مناحي الحياة، وذلك لأن الأسنان تلعب دورا أساسيا في المظهر الخارجي للشخص، لذلك يفضلون إبقاءها صحية ونظيفة وناصعة البياض.

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ويميل الأشخاص إلى اللجوء لتبييض الأسنان بكافة الطرق والوسائل سواء الطبيعية منها أو الصناعية، إلا أن الطرق الطبيعية تبقى الأكثر تفضيلا وذلك لأن الطرق الصناعية الأخرى يمكن أن تسبب تلف الأسنان، وذلك وفقا لتقرير نشره موقع "تايمز ناو نيوز".

 

وذكر التقرير بعض الأسباب الشائعة التي تسبب اصفرار الأسنان، وتشمل أنشطة نمط الحياة غير الصحية مثل التدخين والتركيز على المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكريات والكربوهيدرات والتي تسبب أيضا ترقق المينا، وكذلك تناول بعض أنواع الأدوية.

وتشمل بعض الطرق التي يمكن من خلالها الحصول على أسنان أكثر صحة وبياضا بشكل طبيعي ما يلي:


- خل التفاح:

أظهرت العديد من الدراسات أن خل التفاح يمكن أن يساعد في الحصول على أسنان أكثر بياضا ويساعد على التخلص من الاصفرار، ومع ذلك، يجب أن يكون استخدامه بكميات قليلة ويجب ألا يكون مركزا بشكل كبير لأنه قد يسبب تلفا في الأسنان.


- التنظيف بالفرشاة:

يجب الحرص أيضا على تنظيف الأسنان بالفرشاة مرتين يوميا على الأقل لمدة 2-3 دقائق للحفاظ على صحة الأسنان وللتخلص من البقع الصفراء المتشكلة عليها، ولا يقتصر الأمر على تنظيف الأسنان فقط، بل تنظيف اللسان أيضا.


- اتباع نظام غذائي صحي:

ينصح أطباء الأسنان باستهلاك نظام غذائي غني بفيتامين C والألياف والأصناف المختلفة من الفواكه والخضروات، لأن ذلك يساعد في الحفاظ على صحة الأسنان وكذلك صحة الجسم بشكل عام، كما يجب تجنب بعض الأطعمة والمشروبات مثل التوت والقهوة والشمندر لكونها تسبب تغير لون الأسنان واصفرارها.


- بيروكسيد الهيدروجين وصودا الخبز:

يعتبر مزيج بيروكسيد الهيدروجين وصودا الخبز خيارا رائعا للتخلص من الأسنان الصفراء والبقع، يمكنك استخدام هذا المزيج من خلال معجون الأسنان الذي يحتوي على بيروكسيد الهيدروجين وصودا الخبز، أو يمكنك تحضير معجون في المنزل عن طريق خلط ملعقتين كبيرتين من بيروكسيد الهيدروجين مع ملعقة كبيرة من صودا الخبز وتطبيقه على الأسنان مباشرة للحصول على أفضل النتائج.

 

سبوتنيك

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