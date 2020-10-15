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الخميس، 15-10-2020 12:31 م

دراسة تكشف سبب صادم وراء السمنة في مرحلة الطفولة

61670-السمنة


الوكيل الاخباري - بحسب ما جاء في دراسة جديدة حيث توصلت إلى أن السمنة في مرحلة الطفولة يمكن أن تكون نتيجة حدوث تغيرات في جزء من مخ الطفل يسمى "مركز المكافأة بالمخ"، والتي تؤدي بدورها إلى حدوث "حلقة مفرغة" من الإفراط في تناول الطعام.

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وبحسب ديلي ميل البريطانية، درس باحثون أدمغة أكثر من 5000 طفل باستخدام تقنية جديدة للتصوير بالرنين المغناطيسي تظهر علامات الالتهاب في المخ.

وتوصل الباحثون إلى أن جزءًا من الدماغ يُدعى "النواة المتكئة" ينقل "ضربة" لأطفال معينين عندما يأكلون الوجبات السريعة، وبالمزيد من الفحص تبين أن هؤلاء الأطفال يعانون من زيادة الوزن، وهم نفس الاطفال الذين اكتسبوا مزيدًا من الكيلوغرامات عند فحصهم مرة أخرى بعد عام.


- نظام غذائي في وقت مبكر:

هنالك معلومات جديدة لتحديد الأطفال المعرضين لخطر مشكلة الشراهة في تناول الطعام واستهدافهم بنصائح النظام الغذائي في وقت مبكر قبل أن تصبح مشكلة خطيرة، حيث قال الباحث والبروفيسور "ريتشارد واتس" إن الالتهاب مرتبط بالسمنة، لكن حتى الآن لم يتم التأكد بالضبط من كيفية استجابة الدماغ.

 

- خطر الوجبات السريعة:
يعتقد الباحث والبروفيسور "ريتشارد واتس" أن الأطفال الذين يتناولون الوجبات السريعة ربما يصابون بالتهاب في الدماغ مما يقلل من الإثارة التي يحصلون عليها من الوجبات الخفيفة السكرية، مما يؤدي إلى رغبتهم في تناول المزيد من الأطعمة الغذائية غير الصحية، وبالتالي تبدأ "حلقة مفرغة من تناول طعام سيئ والتي تؤدي إلى الرغبة في تناول المزيد من الطعام السيئ".

 

- تضاعف معدلات بدانة الأطفال:

كما قال بروفيسور مشارك في الدراسة إن هذه البيانات توفر آلية دماغية محتملة لهذه الفكرة. وأشار إلى أن معدلات بدانة الأطفال في جميع أنحاء العالم قد تضاعفت أربع مرات على مدار الأربعين عامًا الماضية ويرجع ذلك جزئيًا إلى زيادة إمكانية الوصول إلى الأطعمة الغذائية غير الصحية.

 

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