الأربعاء 21-06-2023
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الأربعاء، 21-06-2023 04:43 م

دراسة تكشف ضرر غير متوقع للأسبرين

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الوكيل الإخباري- وجد تحليل جديد لتجربة سابقة أن استخدام جرعة منخفضة من الأسبرين ارتبط بزيادة تفوق 20% في خطر الإصابة بفقر الدم (الأنيميا) وانخفاض مستوى الحديد في الدم، لدى كبار السن الأصحاء.

ويستخدم الكثير من كبار السن الأسبرين الوقائي، لمنع تجلط الدم، ومن المعروف أن من آثاره الجانبية نزيف المعدة والأمعاء، لكن لم تسلط دراسات سابقة الضوء على تأثيره على فقر الدم.

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وأجرى الدراسة الجديدة باحثون في جامعة موناش الأسترالية، وفق "مديكال إكسبريس"، وتضمنت بيانات أكثر من 19 ألف شخص تزيد أعمارهم عن 70 عاماً، يتناول أكثر من نصفهم جرعة 100 ملغ من الأسبرين يومياً. وتم قياس الهيموغلوبين والفيريتين لهم سنوياً لمدة 3 سنوات.


وأظهرت النتائج أن خطر الإصابة بفقر الدم بلغ 23.5% بين من تناولوا جرعة منخفضة من الأسبرين، ورافق ذلك انخفاض طفيف في الهيموغلوبين، وانخفاض أكبر في تركيز الفيريتين.


ورجح الباحثون أن سبب هذا الانخفاض النزيف الخفي الذي يسببه الأسبرين في المعدة والأمعاء.


ودعت النتائج إلى المراقبة الدورية للهيموغلوبين عند المرضى الأكبر سناً الذين يتناولون الأسبرين.

 

 

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