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الثلاثاء، 26-01-2021 04:05 م

دراسة تكشف طريقة شرب الشاي لفقدان الوزن

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الوكيل الاخباري - يعتمد غالبية الأشخاص على الشاي الأسود والشاي الأخضر لتحقيق نتائج مرضية عندما يتعلق الأمر بإنقاص الوزن، لكن شاي الحليب أيضا يحتل مكانا مرموقا في قائمة الشاي الصحي لفقدان الوزن.

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نشر موقع "تايمز أوف إينديا" تقريرا أفاد فيه بأن هناك طريقة بسيطة لجعل شاي الحليب المعتاد صحيا وسهلا لفقدان الوزن، وللحصول على فوائده الصحية الرائعة للجسم.

 

تشمل المكونات التي يجب إضافتها صنع مستحضر شاي الحليب كوب من الماء، ملعقة صغيرة من مسحوق الكاكاو، نصف ملعقة صغيرة من أوراق شاي، كمية قليلة جدا من الزنجبيل والقرفة، ملعقتين أو ثلاث ملاعق صغيرة من الحليب.

ضع الماء في وعاء وأضف إليه الزنجبيل المبشور والقرفة واتركه يغلي لمدة 1-2 دقيقة، ثم أضف أوراق الشاي والحليب واتركه حتى يغلي.


صفي الشاي في الكوب ثم أضف إليها مسحوق الكاكاو، ومن ثم يصبح مستحضر شاي الحليب جاهزا.


يحتوي شاي الحليب العادي المُعد في معظم المنازل على الكثير من الحليب كمية ماء أقل، وقد لا يكون بهذه الطريقة خيارا مثاليا عندما تكون المهمة إنقاص الوزن.


إلى جانب ذلك، يكون يحتوي أيضا على نسبة عالية من السعرات الحرارية بسبب ارتفاع نسبة السكر، في حين يحتوي هذا الشاي الخاص لفقدان الوزن على كمية أقل من الحليب، كما أنه يحتوي على توابل مختلفة معروفة بفوائدها الطبية المحتملة.


ومن المعروف أن الزنجبيل والقرفة لديهما القدرة على تعزيز التمثيل الغذائي، وهذا يمكن أن يسرع عملية فقدان الوزن ويمكن أن يساعد في حرق الدهون.


كما أن مسحوق الكاكاو غني بالمغذيات النباتية ولكنه منخفض الدهون والسكر، وتشير الدراسات إلى أن الكاكاو يساعد على تنظيم التمثيل الغذائي وتعزيز الشعور بالامتلاء.


يمكنك تناول هذا الشاي المفيد لجميع الأشخاص الذين يحاولون إنقاص الوزن أو محاولة الحفاظ على وزن صحي، مرة أو مرتين في اليوم، فقط تجنب شربه على معدة فارغة وقريبا من وقت وجبتك.

 

سبوتنيك

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