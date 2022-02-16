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الأربعاء، 16-02-2022 02:26 م

دراسة تكشف علاج الصداع الصباحي اليومي

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الوكيل الاخباري - لا يرتبط الصداع المتكرر في الصباح بالضرورة بظروف النوم، قد تصاب بالصداع النصفي والذي يمكن أن يحدث في أي وقت من اليوم، بما في ذلك الصباح.

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عادة ما يكون الصداع النصفي وراثيًا، لذلك قد يكون من الصعب منعه.

 

ومع ذلك، هناك أدوية يمكنها علاج أعراضه، بحسب ما ذكر موقع "healthdigest".


إذا كنت تعاني من صداع متكرر في الصباح، فتحدث مع طبيبك حول السبب الكامن وراء ذلك.


كيفية علاج الصداع الصباحي
هناك الكثير من الطرق لعلاج أعراض الصداع عند حدوثها، من الأفضل علاج الصداع دون دواء عندما يكون ذلك ممكنًا، خاصةً للألم الخفيف.

قال لورانس نيومان، طبيب أعصاب ومدير قسم الصداع في جامعة نيويورك لانغون هيلث في نيويورك:

"يمكن أن يتسبب استخدام الأدوية بشكل دائم في شيء يسمى الصداع الناتج عن الإفراط في تناول الأدوية، حيث يؤدي الإفراط في تناول الأدوية في الواقع إلى حدوث صداع متكرر أكثر ويجعل المريض يقاوم العلاجات الدوائية".


بدلًا من تناول الأدوية، جرب شرب كوب من القهوة بعد الاستيقاظ مباشرة إذا كنت تعاني من الصداع في الصباح.


تشمل الطرق الأخرى الخالية من الأدوية لعلاج الصداع، وضع كيس ثلج على رأسك، وشرب الكثير من الماء، وأخذ قسط من الراحة في غرفة مظلمة.

 

 

 

المصدر : سبوتنك

 

 

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