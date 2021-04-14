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الأربعاء، 14-04-2021 02:18 م

دراسة تكشف علاقة بين أدوية ضغط الدم والإصابة بالسرطان

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الوكيل الاخباري - أظهرت الأبحاث أن بعض أدوية ارتفاع ضغط الدم الشائعة تزيد من خطر الإصابة بأورام الجلد السرطانية.

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وبحسب موقع "ميديك فوريوم"، استنتج ذلك علماء من كندا، في دراسة نشرت في المجلة العلمية المرموقة "كانديان ميديكال أسوشييشن جورنال" عن نتائج استطلاع، قام مؤلفوه بفحص البيانات الصحية لـ 302634 من سكان أونتاريو الذين تبلغ أعمارهم 66 عامًا أو أكثر.

 

تم وصف أدوية ضغط الدم لهم جميعًا بين عامي 1998 و 2017. وجد أن المرضى الذين تناولوا مدرات البول الثيازيدية كانوا في كثير من الأحيان يواجهون سرطان الجلد الخبيث وسرطان القرنية، وهما نوعان من سرطان الجلد.

سرطان الجلد غير الميلانيني هو أكثر أنواع السرطانات شيوعًا في كندا. في عام 2020، تم تشخيص إصابة 8000 شخص بالأورام الميلانينية وتوفي 1300 شخص بسبب المرض. على الرغم من أن سرطان الجلد يستجيب جيدًا للعلاج، إلا أن الورم الميلانيني الخبيث عادة ما يكون شديد العدوانية وينتقل بسرعة إلى حد ما.


من بين 87725 مريضًا تناولوا الثيازيد، زادت احتمالية الإصابة بسرطان الجلد (غير الميلانوما) بنسبة 53% وخطر الإصابة بسرطان الجلد الخبيث بنسبة 60%، مقارنة بأولئك الذين لم يستخدموا الدواء.

 

سبوتنيك

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