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الثلاثاء، 29-12-2020 11:00 ص

دراسة تكشف علامة جديدة مرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية

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الوكيل الاخباري - كشفت دراسة علمية أجراها أطباء ومختصون في كلية الطب بجامعة هارفرد البريطانية عن علامة جديدة قد تكون مرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية لدى الإنسان.

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نقل موقع "Express" البريطاني خلاصة ما توصل له العلماء من خلال الدراسة التي أجريت على عدد من المرضى حيث تبين أن أبرز إشارة لأمراض القلب والأوعية الدموية يظهر مع مشكلة الإمساك المبكر لدى الأشخاص.

 

وبحسب الدراسة البريطانية، فإن الإرهاق والتعب الجسدي يلعب دورا مؤثرا في تعزيز فرضية الإصابة بمرض القلب والأوعية الدموية لدى الأشخاص، حيث يتجلى ذلك من خلال ارتفاع ضغط الدم في الجسم ما يؤدي إلى استنزاف قوة الجسم وجودة الأوعية لدى الأشخاص.

كما حذر العلماء من أن "التغيرات في ميكروبيوتا الأمعاء المصاحبة للإمساك يمكن أن تسبب تصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية".


كما اعتبر العلماء أن التعب يؤدي إلى حالات مثل قصور القلب الاحتقاني وعدم انتظام ضربات القلب وأمراض القلب التاجية الحادة.

 

سبوتنيك

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