الأربعاء 10-02-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

اطلاق خدمة اصدار وتجديد جواز السفر للاردنيين الكترونيا في مصر وتركيا

وزير التنمية الاجتماعية : لجنة لمتابعة مراكز ذوي التحديات

وفاة حدث في مشاجرة بعمان

السياحة والآثار : إعادة أموال أردنيين حُجروا في فنادق العزل

شركس لـ الوكيل : دفعات جديدة من لقاح كورونا قادمة الى المملكة

تطورات هامة بشأن الثلوج القادمة للاردن

وزير التربية : أوامر الدفاع للمعلمين غير الملتزمين

الحكومة تبحث العودة إلى قرارات سابقة بسبب كورونا

وفيات الأربعاء 10/2/2021

وزارة التربية : ارتفاع عدد اصابات كورونا في المدارس أمر مقلق

الأربعاء، 10-02-2021 01:17 م

دراسة تكشف عن العدد المسموح لتناول البيض خلال أسبوع!

4901


الوكيل الاخباري - غذاء متكامل من البروتين والأحماض تجده في بيضة صغيرة واحدة، ولكن هذه البيضة لا تفي بسد جوع الشخص، فتأكل 2 و3 و4 وأحيانا 5 في وجبة يومية واحدة خاصة إذا كنت رياضيا، دون أن تعرف ما يسببه هذا العدد من البيض لك، إذا تجاوزته خلال اسبوع، على مدار السنين.

اضافة اعلان

حذر خبراء من خلال دراسة نشرتها صحيفة "ذا صن" البريطانية أن تناول ثلاث بيضات فقط في الأسبوع يمكن أن يزيد من خطر وفاة الشباب، حيث أن صفار البيض يحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول والدهون التي يمكن أن تغذي السرطان والنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

 

وتشير النتائج إلى أن أولئك الذين استهلكوا 300 مليغرام إضافي من الكوليسترول يوميا - حوالي ثلاث بيضات أسبوعيا - كانوا أكثر عرضة للوفاة بنسبة 19 في المئة.

ووجدت الدراسة، التي نُشرت في "PLOS Medicine"، أن ثلاث بيضات أسبوعيا تزيد من خطر الموت المبكر بمقدار الخمس.


وبات الخبراء يحثون الآن الناس على استهلاك بياض البيض فقط.
وكشف البحث أيضا أن عشاق البيض عرضة كذلك لمجموعة من الأمراض الأخرى، بما في ذلك أمراض الجهاز التنفسي ومرض الزهايمر والسكري.

 

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
unnamed

تحذير من مرض شائع يصيب الكلى ويسبب عواقب خطيرة

946191-1

التوتر بسبب نقص المال يسبّب الأمراض.. وهذه أبرز علاماته

مرارة-الفم

تعرف على ابرز اسباب مرارة الفم

tbl_articles_article_21185_578361817ae-c5dc-4f17-8df8-b9d8354dfda8

احذر دلائل الإصابة بمرض الكبد الدهني

iStock-599959942

لتجنب التأخر عن العمل.. أسرار للاستيقاظ المبكر بعد السهر ليلاً

220152172244

الكشف عن أحد الأعراض المشبوهة لسرطان البنكرياس

أخبار متعلقة
معلومات_عن_سمكة_السلمون

فوائد مذهلة يقدمها سمك السلمون.. تعرف عليها

حرق-الدهون-بعد-وجبة-دسمة

نصائح صحية هامة بعد تناول وجبات دسمة وعالية الكوليسترول

26

أشياء يجب القيام بها وأخرى ينبغي تجنبها بعد تناول أطعمة عالية الكوليسترول

2018_1_19_19_20_14_565 (Custom)

أعراض تدل على ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم