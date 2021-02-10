دراسة تكشف عن العدد المسموح لتناول البيض خلال أسبوع!

الوكيل الاخباري - غذاء متكامل من البروتين والأحماض تجده في بيضة صغيرة واحدة، ولكن هذه البيضة لا تفي بسد جوع الشخص، فتأكل 2 و3 و4 وأحيانا 5 في وجبة يومية واحدة خاصة إذا كنت رياضيا، دون أن تعرف ما يسببه هذا العدد من البيض لك، إذا تجاوزته خلال اسبوع، على مدار السنين.

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حذر خبراء من خلال دراسة نشرتها صحيفة "ذا صن" البريطانية أن تناول ثلاث بيضات فقط في الأسبوع يمكن أن يزيد من خطر وفاة الشباب، حيث أن صفار البيض يحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول والدهون التي يمكن أن تغذي السرطان والنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وتشير النتائج إلى أن أولئك الذين استهلكوا 300 مليغرام إضافي من الكوليسترول يوميا - حوالي ثلاث بيضات أسبوعيا - كانوا أكثر عرضة للوفاة بنسبة 19 في المئة.



ووجدت الدراسة، التي نُشرت في "PLOS Medicine"، أن ثلاث بيضات أسبوعيا تزيد من خطر الموت المبكر بمقدار الخمس.



وبات الخبراء يحثون الآن الناس على استهلاك بياض البيض فقط.

وكشف البحث أيضا أن عشاق البيض عرضة كذلك لمجموعة من الأمراض الأخرى، بما في ذلك أمراض الجهاز التنفسي ومرض الزهايمر والسكري.

سبوتنيك

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