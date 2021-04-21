دراسة تكشف عن منتج غير متوقع لمعالجة السمنة!

الوكيل الاخباري - وجد باحثون من جامعة ولاية بنسلفانيا (الولايات المتحدة الأمريكية) منتجا يمكن أن يساعد الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة في خسارة الوزن الزائد.



ولإثبات هذه الحقيقة، أجرى الخبراء سلسلة من التجارب على فئران المختبر، وفقا لمجلة الكيمياء الحيوية الغذائية.



ولمدة ثمانية أسابيع، تم إعطاء القوارض البدينة المصابة بأمراض الكبد مكملا غذائيا من مسحوق الكاكاو. ومع ذلك، فقد تم إطعامها أطعمة غنية بالدهون.

وتعادل جرعة الكاكاو 10 ملاعق كبيرة من المسحوق أو خمسة أكواب من المشروبات للإنسان.

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وبحلول نهاية التجربة، وجد أن الكاكاو يقلل من تلف الحمض النووي ويقلل من دهون الكبد، حتى مع اتباع نظام غذائي غير صحي، لذلك، وبفضل مساعدة الكاكاو، اكتسبت القوارض وزنًا أقل بنسبة 21% وكان الطحال لديها أصغر حجمًا (مما يشير إلى التهاب أقل).



وبعد ثمانية أسابيع، احتوت أكبادها على نسبة دهون أقل بنسبة 28% من الفئران التي لم تعط الكاكاو. بالإضافة إلى ذلك، كان مستوى الإجهاد التأكسدي فيها 56%، وكان مستوى تلف الحمض النووي في الكبد 75% أقل منه في المجموعة الثانية.



ظل سبب هذا التأثير غير معروف، افترض الباحثون أن الكاكاو قد يتداخل بطريقة ما مع هضم الدهون الغذائية والكربوهيدرات وبالتالي زيادة الوزن.

فالكاكاو غني أيضًا بالألياف والحديد والمواد الكيميائية النباتية - وهي مركبات موجودة في النباتات تقلل من مخاطر الإصابة بأمراض مثل السرطان والخرف والسكتة الدماغية والتهاب المفاصل وأمراض القلب.



تعتبر الشوكولاتة غير صحية ولا ينصح بها لمن يخططون لفقدان الوزن بسبب محتواها العالي من الدهون والسكر. لكن هذا صحيح بالنسبة لشوكولاتة الحليب. وليس بالنسبة للأصناف الأخرى، مثلا الشوكولاتة المرة "الداكنة"، تحتوي على كمية أقل من السكر.



وأكد مؤلفو الدراسة أنه لا ينبغي للناس أن ينجرفوا ويشربوا خمسة أكواب من الكاكاو يوميًا. لكن هذا المنتج يمكن أن يكون بديلا جيدا للوجبات الخفيفة غير الصحية مثل رقائق البطاطس والكعك.



وقالوا: "يمكن أن يكون للكاكاو والشوكولاتة آثار مفيدة، ولكن من المهم تناولهما كجزء من نظام غذائي صحي".

وفي وقت سابق أكد خبراء أن الكاكاو يحسن وظائف المخ، ووجدوا أن تأثيره المفيد مرتبط بمادة الفلافونول.

سبوتنيك