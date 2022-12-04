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الأحد، 04-12-2022 11:08 ص

دراسة تكشف فائدة جديدة غير متوقعة لملح الطعام

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الوكيل الإخباري-توصلت دراسة لباحثون في جامعة واشنطن في سانت لويس وجامعة ستانفورد إلى فائدة غير متوقعة للصوديوم الموجود في الملح.

وقال الباحثون إن الصوديوم في الملح قد يكون "العنصر السري" في تطوير مواد أفيونية أكثر أمانا لتسكين الآلام.

وذكرت مجلة "نيتشر" العلمية التي نشرت نتائج البحث، أن الجرعات الزائدة من المواد الأفيونية أودت بحياة ما يقرب من 70 ألف أميركي في عام 2020، ويُعزى معظمها إلى المسكنات الاصطناعية والفنتانيل.

ووافقت إدارة الغذاء والدواء الأميركية على استخدام "الفنتانيل" لمرضى السرطان الذين يعانون من آلام شديدة ومستمرة في التسعينيات من القرن الماضي، إلا أن العقار وجد طريقه إلى الشوارع، حيث يتم إساءة استخدامه وتوزيعه بشكل غير قانوني.

وشبّه المؤلف الرئيسي للدراسة فسيفولود كاتريتش "الفنتانيل" بـ"سلاح دمار شامل" موضحا: "يدل بحثنا على أنه يمكننا إعادة تصميم الدواء بطريقة تجعلنا نحول هذا القاتل إلى مسكن أكثر أمانا مع محافظته على فعاليته".

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سكاي نيوز عربية

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