دراسة تكشف فائدة مذهلة لمشروب الكاكاو

الوكيل الإخباري _ يعد الكاكاو من المشروبات التي يفصلها الكثير من الاشخاص حيث انها تؤدي إلى زيادة خفة الحركة الذهنية ، وذلك نظرا لاحتوائها على مركبات الفلافانول، وهي مواد كيميائية وفيرة في حبوب الكاكاو.

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وقد وجد باحثون من المملكة المتحدة والولايات المتحدة أن أداء البالغين الأصحاء كان أفضل في المهام الإدراكية الصعبة إذا تناول المشاركون مشروب كاكاو يحتوي على مستويات عالية من الفلافانول.



ويعد الفلافانول من مضادات الأكسدة، التي توجد بكثرة في الشاي والتوت والتفاح والكمثري والكرز والفول السوداني، وكذلك في بذور شجرة الكاكاو، أو حبوب الكاكاو ، ومعروف بآثاره المفيدة على صحة القلب والأوعية الدموية .

وقد كشفت احدى الدراسات التأثير الإيجابي للفلافانول على وظيفة الأوعية الدموية في الدماغ والأداء المعرفي لدى البالغين الأصحاء



حيث اختبر الفريق المشاركين قبل تناولهم لفلافانول الكاكاو وفي تجربتين منفصلتين، الأولى تناول فيها الأشخاص الكاكاو الغني بالفلافانول والأخرى تناولوا خلالها الكاكاو المعالج بمستويات منخفضة جدا من الفلافانول.



ووجد الباحثون أن معظم المشاركين كانت لديهم استجابة أقوى وأسرع للأكسجين في الدماغ بعد التعرض لفلافانول الكاكاو مقارنة مع من تناولوا الكاكاو الذي يفتقر إلى الفلافانول.



حيث كانت مستويات الأكسجين القصوى أعلى بثلاث مرات في الكاكاو الغني بالفلافانول مقابل الكاكاو منخفض الفلافانول، وكانت استجابة الأكسجين أسرع بنحو دقيقة واحدة.



وبعد تناول فلافانول الكاكاو، كان أداء المشاركين أفضل في الاختبارات المعرفية الأكثر صعوبة، وحل المشكلات بشكل صحيح بنسبة 11 بالمئة أسرع مما فعلوه في الأساس أو عندما تناولوا الكاكاو مع الفلافانول المنخفض.



المصدر : الكونسلتو







