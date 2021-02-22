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الإثنين، 22-02-2021 12:38 م

دراسة تكشف فوائد الحياكة على الصحة!

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الوكيل الاخباري - تحب الكثيرات ممارسة الحياكة كهواية. لكن يبدو أنها تكتسب أهمية تفوق هذا بكثير. وهو ما أشار إليه تقرير نشرته جمعية أميركية تطلق على نفسها اسم Knit For Peace أو "الحياكة من أجل الشعور بالهدوء".

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ووجدت دراسة أُجريت أخيراً أن الحياكة تساعد على التخلص من بعض الأعراض المزعجة، ومنها القلق والاكتئاب. كما قد تساهم في تعديل مستوى ضغط الدم وفي الحد من الشعور ببعض الأوجاع. إلا أن هذه الدراسة ليست فريدة من نوعها، فقد آزرتها دراسة أخرى أُجريت في جامعة كولومبيا في كندا، ومن خلالها تبين أن الأشخاص الذين يعانون من الاضطرابات الغذائية تمكّنوا من التخلص من ذلك كما من الشعور بالقلق من خلال اللجوء إلى العلاج بالحياكة. ولهذا نبّهوا إلى أهمية هذا النشاط الذي كانت تلجأ إليه الجدّات كنوع من التسلية.


وفي المقابل، أشاروا إلى ضرورة اتباع نظام حياتي صحي يقوم على تناول الطعام المتوازن والخالي من المواد الضارّة، وعلى ممارسة الرياضة بانتظام.

 

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