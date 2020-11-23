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الإثنين، 23-11-2020 02:17 م

دراسة تكشف فوائد المانغو السحرية للبشرة

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الوكيل الإخباري _ كشفت عدة دراسات أن ثمرة المانغو تحتوي على فوائد عديدة تعمل على تقليل تجاعيد الوجه.

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وحسب الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة كاليفورنيا بديفيس، شهدت النساء تاثير ايجابي بعد تناول نصف كوب من مانغو الأتولفو أربع مرات في الأسبوع ، حيث انخفضت التجاعيد العميقة بنسبة 23% بعد شهرين، وانخفضت بنسبة 20% بعد أربعة أشهر.


المصدر : الامارات نيوز 

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