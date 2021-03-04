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الخميس، 04-03-2021 02:27 م

دراسة تكشف فوائد صحية مذهة لبذور عباد الشمس

egypttoday-عباد-الشمس


الوكيل الاخباري - تعد إضافة المكسرات والبذور إلى نظامك الغذائي أحد أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها من أجل صحتك. فهي مغذية وصحية وتمنعك من الإصابة بعدة أنواع من الأمراض المزمنة.

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تعد بذور عباد الشمس من أنواع البذور المحملة بالعناصر الغذائية عالية الجودة، وبحسب ما نشره موقع "تايمز أوف إينديا" فهي غنية بالدهون الصحية والمركبات النباتية المفيدة والعديد من الفيتامينات والمعادن.

 

تبدو بذور عباد الشمس صغيرة الحجم ولكنها مغذية للغاية فهي تحتوي على عناصر غذائية متنوعة، تحتاجها أجسامنا لأداء وظائف داخلية مختلفة.

ومن أهم الفوائد الصحيه لبذور عباد الشمس الحد من الالتهابات، حيث أن بذور عباد الشمس تقلل من الالتهاب، وهي المسؤولة عن العديد من الأمراض المزمنة بما فيها أمراض القلب وداء السكري من النوع 2 كما أنها تعمل على دعم جهاز المناعة فهي تحتوي على الزنك المعروف بتنشيط حوالي 300 إنزيم في الجسم وتقوية المناعة وتقلل أيضا خطر الإصابة بالسرطان.


كما أنها تقلل الكوليسترول وتعزز وظائف المخ وهي أيضا جيده للبشرة.
تعتبر بذور عباد الشمس آمنة بشكل عام للاستهلاك ولكن في بعض الحالات، قد يعاني الناس من بعض الآثار الجانبية الغريبة، حيث، يعاني بعض الأشخاص من رد فعل تحسسي بعد تناول بذور عباد الشمس، كضيق التنفس والربو وتورم الفم وحكة في الفم وحمى القش والطفح الجلدي والآفات والقيء والتأق هي بعض الأعراض الشائعة للحساسية التي تسببها بذور عباد الشمس.

 

سبوتنيك

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