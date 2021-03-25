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الخميس، 25-03-2021 02:52 م

دراسة تكشف لأول مرة سر 'النسيان' وما يفعله بالدماغ

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الوكيل الاخباري - كشفت دراسة علمية متخصصة لأول مرة سر ظاهرة "النسيان" لدى عدد كبير منا، وما تفعله تلك الظاهرة بالدماغ.

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نشرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية تقريرا حول ما توصلت له مجموعة من العلماء الأستراليين، عند دراستهم ظاهرة "النسيان".

 

ورصد العلماء أن ظاهرة النسيان منتشرة بصورة كبيرة لعدد كبير من الناس في الفترة الأخيرة، بسبب انتشار ظاهرة أطلقوا عليها "تأثيرات المدخلات" على الدماغ.


ويفسر العلماء تلك الظاهرة بأنها تحدث عندما يكون الدماغ مثقل بالأحمال والضغوط النفسية والعصبية والجسدية، ما ينتج عنه خلل بالدماغ يؤدي إلى "النسيان".


ويقول العلماء إن هذا الاكتشاف يمكن أن يكون بداية لتحسين ذاكرة الناس، عن طريق تخفيف الأحمال على الدماغ.


وأجرى العلماء سلسلة من الاختبارات مستعينين بعالم الواقع الافتراضي، على أكثر من 74 شخصا، حيث طلب منهم العد بالمقلوب أثناء التجول بغرفة في العالم الافتراضي، حتى يتم إثقال الذاكرة العاملة لديهم.


واكتشف العلماء أن تبدل المشاهد في الواقع الافتراضي، كان يؤدي إلى إجبار الدماغ على القيام بعمل شيء جديد بالكامل ما يؤدي إلى إثقال الحمل عليها ونسياننا بعض التفاصيل الأخرى.

 

سبوتنيك

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